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Памятник бездомной собаке с копилкой установят в Новосибирске

Рубрика: культура

22.12.2018 12:14

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске появится новая скульптура: в неё встроят автомат по приёму пожертвований; собранные деньги пойдут на помощь животным.

Художественный совет мэрии Новосибирска одобрил проект установки памятника собаке со встроенной копилкой в Первомайском сквере.

Бронзовый памятник будет представлять собой небольшую статуэтку собаки на мраморном основании. Внутрь основания встроят терминал для приёма пожертвований. Внести средства сможет любой желающий при помощи бесконтактной банковской карты или смартфона с NFC-модулем.

Идея этого объекта была предложена жителем в рамках конкурса «125 идей для Новосибирска» и поддержана новосибирской областной общественной организацией «Институт развития города» в ноябре.

Напомним, в декабре худсовет решил убрать скульптурную композицию «Сибирские просторы» с Красного проспекта.

Теги: благотворительность помощь собаки животные памятники

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Лента новостей

Предложить новость

Жириновскому донесли о подделке подписи в поддержку кандидата в мэры Новосибирска

сегодня 15:07 Политика 0 Коммент.

Житель Татарска понесёт наказание за оскорбление полицейского

сегодня 11:27 Хроника 0 Коммент.

Запертого в машине ребёнка вызволили новосибирские спасатели

вчера 17:17 Хроника 0 Коммент.

Главный новогодний городок открыли на площади Ленина

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

Цены на такси в Новосибирске взлетели из-за пробок и мороза

вчера 16:20 Общество 0 Коммент.

«Соболей» выселят из центра Новосибирска

вчера 15:49 Общество 0 Коммент.

У ледяного свина Левобережья появились друзья и каток в Новосибирске

вчера 14:45 Общество 0 Коммент.

На предновогодней ярмарке новосибирцам обещают серьёзные скидки

вчера 14:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут оформить ипотеку без первоначального взноса или получить льготную кредитную ставку

вчера 13:20 Недвижимость 0 Коммент.

Выпрыгнувших из окна горящего дома детей лечат в новосибирской больнице

вчера 13:20 Хроника 0 Коммент.

В новогоднюю ночь пустят дополнительный транспорт в Новосибирске

вчера 13:17 Общество 0 Коммент.

Утренний пожар в Новосибирске унёс жизнь мужчины

вчера 12:42 Хроника 0 Коммент.

Почти сто новосибирских детей отправятся на Кремлёвскую ёлку

вчера 12:34 Общество 0 Коммент.

Схема новосибирского метро появилась в приложении Яндекса

вчера 12:10 Общество 0 Коммент.

Свинья-копилка помогла новосибирскому должнику оплатить кредит

вчера 12:04 Общество 0 Коммент.

Кемеровские депутаты дали новое название региону

вчера 11:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске институту травматологии и ортопедии дали прогноз на дальнейшее существование

вчера 10:24 Наука 0 Коммент.

Власти откроют новую остановку в Заельцовском районе Новосибирска

вчера 09:31 Общество 0 Коммент.

Праздники для особенных детей проведут в Новосибирске

вчера 08:32 Афиша 0 Коммент.

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