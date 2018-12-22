Памятник бездомной собаке с копилкой установят в Новосибирске

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В Новосибирске появится новая скульптура: в неё встроят автомат по приёму пожертвований; собранные деньги пойдут на помощь животным.

Художественный совет мэрии Новосибирска одобрил проект установки памятника собаке со встроенной копилкой в Первомайском сквере.

Бронзовый памятник будет представлять собой небольшую статуэтку собаки на мраморном основании. Внутрь основания встроят терминал для приёма пожертвований. Внести средства сможет любой желающий при помощи бесконтактной банковской карты или смартфона с NFC-модулем.

Идея этого объекта была предложена жителем в рамках конкурса «125 идей для Новосибирска» и поддержана новосибирской областной общественной организацией «Институт развития города» в ноябре.

Напомним, в декабре худсовет решил убрать скульптурную композицию «Сибирские просторы» с Красного проспекта.