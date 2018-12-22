В МЧС назвали причину пожара с выпрыгнувшими из окна детьми

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Новосибирские спасатели предположили, что единственные пострадавшие в пожаре на улице Ватутина, дети, и были виновниками случившегося.

Пожар в пятиэтажном доме на улице Ватутина произошёл 20 декабря. Испугавшись огня и едкого дыма, двое детей возраста 12 и 7 лет прыгнули из окна. В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что причина пожара на данный момент ещё устанавливается. Однако уже названа основная версия — неосторожное обращение детей с огнём.

Возможно, брат с сестрой что-то подожгли в коридоре, но им не удалось это потушить. Огонь начал быстро распространяться до потолка и входной двери. Таким образом, дети уже не могли выбежать в подъезд.

«Брат с сестрой укрылись в комнате, где интенсивно начал скапливаться дым, а затем вылезли на карниз окна. При этом соседняя комната после пожара практически не закоптилась, поэтому детям безопаснее было бы дождаться помощи в ней, закрыв дверь в горящий коридор», — отметили в пресс-службе министерства.

Но ребята, видимо, не знали как действовать при пожаре. Из-за паники дети решили выпрыгнуть из окна четвёртого этажа.

Напомним, 21 декабря врачи рассказали в каком состоянии находятся в больницы дети, которые прыгнули из окна во время пожара.