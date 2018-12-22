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Жириновскому донесли о подделке подписи в поддержку кандидата в мэры Новосибирска

Рубрика: политика

22.12.2018 15:07

фото со страницы Владимира Жириновского в соцсети "ВКонтакте"

Представители партии ЛДПР Новосибирской области явно не собираются поддерживать намерение их коллеги, депутата Заксобрания Дарьи Украинцевой, участвовать в мэрских выборах.

Ранее стало известно, что десять депутатов райсоветов от ЛДПР написали обращение к руководителю партии Владимиру Жириновскому о поддержке кандидатуры депутата Заксобрания Дарьи Украинцевой на пост мэра. Однако спустя несколько дней на пресс-конференции региональных либерал-демократов выяснилось, что как минимум одна из подписей в этом документе — подделка. Об этом сообщило РБК.

Координатор областного отделения ЛДПР Александр Щербак заявил сомнениях в том, что депутат Совета депутатов Мошковского района Николай Фоменко мог подписаться под предложением выдвинуть Дарью Украинцеву.

«Я с Николаем Фоменко давно знаком. Меня изначально смутило, что он мог это подписать. Я обратился к нему. Он сказал, что ничего не подписывал», — рассказал изданию Александр Щербак.

Далее Николай Фоменко написал обращение к Владимиру Жириновскому о том, что его подпись в поддержку Дарьи Украинцевой подделана.

«Мне сложно прокомментировать, как так получилось. Я не собирала эти подписи. Я доверяю партийцам, подписавшимся под обращением. Я думаю, что это дело в самом человеке, который сначала подписал, а потом почему-то передумал», — объяснила Дарья Украинцева.

Руководители регионального отделения ЛДПР заявили о том, что не поддерживают кандидатуру Дарьи Украинцевой. Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Савельев предложил выдвинуть в мэры главу фракции партии в горсовете Евгения Лебедева. А инициативная группа предложила рассмотреть кандидатуру Натальи Красовской, помощницу Дмитрия Савельева.

Напомним, в октябре Сиб.фм писал о том, что Дмитрий Савельев выдвинет на пост мэра Евгения Лебедева.

Теги: выборы скандалы ЛДПР

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