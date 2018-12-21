Аномальные морозы до -40 градусов идут в Новосибирск

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Аномальные морозы до -40 градусов идут в НовосибирскРубрика: общество
23.12.2018 12:07
фото с сайта pixabay.com
МЧС объявило экстренное предупреждение в Новосибирской области из-за наступающих серьёзных холодов; крепкий мороз начнёт сходить только ближе к Новому Году.
С 24 по 28 декабря в в городе прогнозируется холодная погода: температура опустится до -35 градусов, местами до -40.
По сообщению Западно-Сибирского Гидрометцентра, ещё сегодня, 23 декабря, дневная температура в регионе составит -14…-19 градусов, местами до — 25. Местами пройдёт умеренный снег, метели, на дорогах снежные заносы, гололёдица. Ветер восточный 4-9, местами с порывами до 14, метров в секунду.
А вот уже в ночь на понедельник, 24 декабря, начнётся похолодание. Температура опустится до -30…-35, местами при прояснениях до -40 градусов. Также будет идти небольшой снег. Ветер будет восточный 2-7 метров в секунду с порывами до 13. Днём температура составит -29…-34 градусов.
О погоде на дальнейшие дни Гидрометцентр не сообщил, однако по данным сервиса Яндекс.Погода аномально низкая температура продержится до четверга, 27 декабря, включительно. Далее, вплоть до Нового Года начнётся потепление до -8 градусов.
Напомним, 21 декабря произошло резкое похолодание до -33 градусов.
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