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Аномальные морозы до -40 градусов идут в Новосибирск

Рубрика: общество

23.12.2018 12:07

фото с сайта pixabay.com

МЧС объявило экстренное предупреждение в Новосибирской области из-за наступающих серьёзных холодов; крепкий мороз начнёт сходить только ближе к Новому Году.

С 24 по 28 декабря в в городе прогнозируется холодная погода: температура опустится до -35 градусов, местами до -40.

По сообщению Западно-Сибирского Гидрометцентра, ещё сегодня, 23 декабря, дневная температура в регионе составит -14…-19 градусов, местами до — 25. Местами пройдёт умеренный снег, метели, на дорогах снежные заносы, гололёдица. Ветер восточный 4-9, местами с порывами до 14, метров в секунду.

А вот уже в ночь на понедельник, 24 декабря, начнётся похолодание. Температура опустится до -30…-35, местами при прояснениях до -40 градусов. Также будет идти небольшой снег. Ветер будет восточный 2-7 метров в секунду с порывами до 13. Днём температура составит -29…-34 градусов.

О погоде на дальнейшие дни Гидрометцентр не сообщил, однако по данным сервиса Яндекс.Погода аномально низкая температура продержится до четверга, 27 декабря, включительно. Далее, вплоть до Нового Года начнётся потепление до -8 градусов.

Напомним, 21 декабря произошло резкое похолодание до -33 градусов.

Теги: стихия погода Новый год Гидрометцентр МЧС

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21.12.2018 Общество 0 Коммент.

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У ледяного свина Левобережья появились друзья и каток в Новосибирске

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Выпрыгнувших из окна горящего дома детей лечат в новосибирской больнице

21.12.2018 Хроника 0 Коммент.

В новогоднюю ночь пустят дополнительный транспорт в Новосибирске

21.12.2018 Общество 0 Коммент.

Утренний пожар в Новосибирске унёс жизнь мужчины

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Почти сто новосибирских детей отправятся на Кремлёвскую ёлку

21.12.2018 Общество 0 Коммент.

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21.12.2018 Общество 0 Коммент.

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