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Как избежать обморожения - советы МЧС Новосибирской области

Рубрика: общество

24.12.2018 07:31

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирскую область пришли аномальные морозы, поэтому важно знать основные правила безопасного пребывания на холоде.

МЧС Новосибирской области предупреждает: при длительном нахождении на улице во время серьёзных холодов есть риск получить обморожение. Так что важно помнить, что к этому может привести одежда не по сезону или тесная и влажная, неподвижное положение и нетрезвое состояние. Дабы обезопасить себя нужно следовать правилам:

  • Надевайте варежки, шапку и шарф, если ветрено — одежду с капюшоном;
  • Одежда должна быть свободной, ведь прослойка воздуха помогает удерживать тепло, тоже касается и обуви;
  • Откажитесь от металлических украшений;
  • Больше двигайтесь, а если замерзли руки, то: сжимайте их и разжимайте, потрите или попробуйте отогреть их под мышками;
  • Не курите — это ухудшает циркуляцию крови;
  • Помните, что алкоголь лишь создаёт иллюзию тепла и вы можете не заметить начавшееся обморожение;
  • Сильно замёрзнув, заходите в любое ближайшее здание или помещение, чтобы отогреться;
  • Прячьтесь от ветра.

Заметив у человека первые признаки обморожение, быстро доставь его в тёплое помещение, переоденьте в тёплую сухую одежду и вызовете врача. Дайте пострадавшему горячую пищу или чай.

«Ни в коем случае нельзя растирать больных снегом и отогревать обмороженные конечности у открытого огня», — отметили в пресс-службе МЧС.

 

Напомним, 22 декабря МЧС объявило экстренное предупреждение в Новосибирской области из-за наступающих серьёзных холодов; крепкий мороз начнёт сходить только ближе к Новому Году.

Теги: безопасность помощь погода МЧС

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21.12.2018 Общество 2 Коммент.

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21.12.2018 Общество 0 Коммент.

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