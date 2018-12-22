Как избежать обморожения - советы МЧС Новосибирской области

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В Новосибирскую область пришли аномальные морозы, поэтому важно знать основные правила безопасного пребывания на холоде.

МЧС Новосибирской области предупреждает: при длительном нахождении на улице во время серьёзных холодов есть риск получить обморожение. Так что важно помнить, что к этому может привести одежда не по сезону или тесная и влажная, неподвижное положение и нетрезвое состояние. Дабы обезопасить себя нужно следовать правилам:

Надевайте варежки, шапку и шарф, если ветрено — одежду с капюшоном;

Одежда должна быть свободной, ведь прослойка воздуха помогает удерживать тепло, тоже касается и обуви;

Откажитесь от металлических украшений;

Больше двигайтесь, а если замерзли руки, то: сжимайте их и разжимайте, потрите или попробуйте отогреть их под мышками;

Не курите — это ухудшает циркуляцию крови;

Помните, что алкоголь лишь создаёт иллюзию тепла и вы можете не заметить начавшееся обморожение;

Сильно замёрзнув, заходите в любое ближайшее здание или помещение, чтобы отогреться;

Прячьтесь от ветра.

Заметив у человека первые признаки обморожение, быстро доставь его в тёплое помещение, переоденьте в тёплую сухую одежду и вызовете врача. Дайте пострадавшему горячую пищу или чай.

«Ни в коем случае нельзя растирать больных снегом и отогревать обмороженные конечности у открытого огня», — отметили в пресс-службе МЧС.

Напомним, 22 декабря МЧС объявило экстренное предупреждение в Новосибирской области из-за наступающих серьёзных холодов; крепкий мороз начнёт сходить только ближе к Новому Году.