Мальчик замёрз насмерть по дороге из школы в Новокузнецке

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Мальчик замёрз насмерть по дороге из школы в НовокузнецкеРубрика: проиcшествия
23.12.2018 14:19
ФОТО С САЙТА PROKURATURA-NSO.RU
Тело пропавшего подростка нашли в Новокузнецке — прокуратура проводит проверку по факту случившегося.
21 декабря 14-летний мальчик ушёл из школы и пропал. Подростка искали всю ночь. Спустя сутки, 22 декабря, было обнаружено его тело без признаков насильственной смерти. Представитель регионального следкома сообщил «Интерфакс», что, по предварительной версии, ребёнок замёрз.
По факту случившегося прокуратура Новокузнецка начала проверку.
«Для установления всех обстоятельств произошедшего организована проверка, в ходе которой будут выяснены условия жизни, воспитания и обучения ребёнка», — сообщили в региональном ведомстве.
Напомним, в ноябре 2016 года оставленный на веранде годовалый ребёнок насмерть замёрз на Алтае.
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Молодую косулю вылечили и отпустили на волю в Новосибирской области
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