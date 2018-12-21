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Полуголые Деды Морозы пробежались по Новосибирску и нырнули в прорубь

Рубрика: общество

23.12.2018 12:49

фото из группы "Клуб СПЕКТР - Прорубь на Горской! На оз. Блюдце" в соцсети "ВКонтакте"

Холодная погода не напугала любителей зимнего закаливания принять участие в ежегодном новосибирском забеге.

Восемь Дедов Морозов и Снегурочка практически в одних шортах и шапках (плюс обувь) совершили 40-минутную пробежку в рамках традиционного забега новогодних моржей. Как сообщили в группе клуба «Спектр» во ВКонтакте, всё это «весёлое мероприятие по одарению прохожих на улице Маркса улыбками и конфетами».

К участникам забега были особенные требования по дресс-коду. Туда входили новогодний колпак, красные или синие шорты, для мужчин — борода, любая обувь, кроме шлёпок, и варежки.

Моржи бежали от озера Блюдце до площади Лыщинского, далее по правой стороне улицы Карла Маркса до памятника Покрышкину и обратно по другой стороне. В конце забега Деды Морозы покупались в проруби. Грелись участники в своеобразной мобильной бане.

Напомним, в октябре десять новосибирцев-моржей переплыли Обь в честь дня рождения президента Владимира Путина.

Теги: Новый год акции

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По факту обрушения стены чаинской школы возбудили уголовное дело

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21.12.2018 Общество 0 Коммент.

Цены на такси в Новосибирске взлетели из-за пробок и мороза

21.12.2018 Общество 0 Коммент.

«Соболей» выселят из центра Новосибирска

21.12.2018 Общество 0 Коммент.

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21.12.2018 Общество 0 Коммент.

На предновогодней ярмарке новосибирцам обещают серьёзные скидки

21.12.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут оформить ипотеку без первоначального взноса или получить льготную кредитную ставку

21.12.2018 Недвижимость 0 Коммент.

Выпрыгнувших из окна горящего дома детей лечат в новосибирской больнице

21.12.2018 Хроника 0 Коммент.

В новогоднюю ночь пустят дополнительный транспорт в Новосибирске

21.12.2018 Общество 0 Коммент.

Утренний пожар в Новосибирске унёс жизнь мужчины

21.12.2018 Хроника 0 Коммент.

Почти сто новосибирских детей отправятся на Кремлёвскую ёлку

21.12.2018 Общество 0 Коммент.

Схема новосибирского метро появилась в приложении Яндекса

21.12.2018 Общество 0 Коммент.

Свинья-копилка помогла новосибирскому должнику оплатить кредит

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