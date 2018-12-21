Полуголые Деды Морозы пробежались по Новосибирску и нырнули в прорубь

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Полуголые Деды Морозы пробежались по Новосибирску и нырнули в прорубьРубрика: общество
23.12.2018 12:49
фото из группы "Клуб СПЕКТР - Прорубь на Горской! На оз. Блюдце" в соцсети "ВКонтакте"
Холодная погода не напугала любителей зимнего закаливания принять участие в ежегодном новосибирском забеге.
Восемь Дедов Морозов и Снегурочка практически в одних шортах и шапках (плюс обувь) совершили 40-минутную пробежку в рамках традиционного забега новогодних моржей. Как сообщили в группе клуба «Спектр» во ВКонтакте, всё это «весёлое мероприятие по одарению прохожих на улице Маркса улыбками и конфетами».
К участникам забега были особенные требования по дресс-коду. Туда входили новогодний колпак, красные или синие шорты, для мужчин — борода, любая обувь, кроме шлёпок, и варежки.
Моржи бежали от озера Блюдце до площади Лыщинского, далее по правой стороне улицы Карла Маркса до памятника Покрышкину и обратно по другой стороне. В конце забега Деды Морозы покупались в проруби. Грелись участники в своеобразной мобильной бане.
Напомним, в октябре десять новосибирцев-моржей переплыли Обь в честь дня рождения президента Владимира Путина.
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Человек с глазуньей на ботинках удивил пассажиров новосибирского метро
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