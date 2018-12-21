Полуголые Деды Морозы пробежались по Новосибирску и нырнули в прорубь

фото из группы "Клуб СПЕКТР - Прорубь на Горской! На оз. Блюдце" в соцсети "ВКонтакте"

Холодная погода не напугала любителей зимнего закаливания принять участие в ежегодном новосибирском забеге.

Восемь Дедов Морозов и Снегурочка практически в одних шортах и шапках (плюс обувь) совершили 40-минутную пробежку в рамках традиционного забега новогодних моржей. Как сообщили в группе клуба «Спектр» во ВКонтакте, всё это «весёлое мероприятие по одарению прохожих на улице Маркса улыбками и конфетами».

К участникам забега были особенные требования по дресс-коду. Туда входили новогодний колпак, красные или синие шорты, для мужчин — борода, любая обувь, кроме шлёпок, и варежки.

Моржи бежали от озера Блюдце до площади Лыщинского, далее по правой стороне улицы Карла Маркса до памятника Покрышкину и обратно по другой стороне. В конце забега Деды Морозы покупались в проруби. Грелись участники в своеобразной мобильной бане.

Напомним, в октябре десять новосибирцев-моржей переплыли Обь в честь дня рождения президента Владимира Путина.