Сквозь лёд и пламя – Итоги недели Сиб.фм

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За эту неделю, с 17 по 23 декабря, новосибирцы успели столкнуться и с огнём, и с настоящим морозом. Одни прыгали через костёр без трусов, другие бежали в одних трусах по городу, третьи пытались спастись от пожара. А тут ещё и пугают аномальными холодами до -40 градусов. Об этом и других значимых событиях в Новосибирске за уходящую неделю – в Итогах Сиб.фм.

Короткий взлёт

Понедельник, 17 декабря. Депутат Заксобрания, член партии ЛДПР Дарья Украинцева объявила о своём выдвижении в кандидаты на выборах мэра Новосибирска. Однопартийцы вручили ей копию соответствующего письма, адресованному Владимиру Жириновскому, с десятью подписями коллег. Однако уже в конце недели представили регионального ЛДПР сообщили, что одна из этих подписей — поддельная. О чём оперативно передали Владимиру Жириновскому.

Рабовладелец на свободе

Вторник, 18 декабря. Следственный комитет начал проверку по факту халатности сотрудников психиатрической больницы в Кировском районе. Днём ранее оттуда сбежал опасный пациент — уголовный авторитет Виктор Мошков. Он обвинялся в ряде преступлений, в том числе убийствах и рабовладельчестве. МВД объявило мужчину в розыск.

Директор — огонь

Среда, 19 декабря. Ученики Осинцевской СОШ Чановского района рассказали о том, как директор и учитель физкультуры унижают их и бьют. Более того, “огню” ко всей этой истории добавило опубликованное видео, где якобы эти педагоги прыгают без трусов через костёр на глазах 11-классников. Помимо средств массовой информации в скором временем увлекательной жизнью директора заинтересовалась и местная прокуратура.

Наука не для бездомных

Четверг, 20 декабря. На большой пресс-конференции президент Владимир Путин пообещал, что при реализации проекта «Академгородок 2.0» не забудут и про социальные проблемы учёных. В том числе внимание обратят и на строительство для них нового жилья.

Теперь без соболей

Пятница, 21 декабря. Худсовет решил убрать с Красного проспекта скульптурную композицию «Сибирские просторы». Из-за этих «соболей» долгое время шли споры: одни называли их уродством, другие же символом города. Предлагалось перенести их на кольцо на улице Русской или на Толмачёвское шоссе. Однако к единому мнению совет пока не пришёл.

Недетские игры с огнём

Суббота, 22 декабря. В МЧС озвучили вероятную причину пожара на улице Ватутина, во время которого двое детей 12 и 7 лет выпрыгнули из окна. Оказалось, что маленькие брат с сестрой сами развели огонь в коридоре и пламя перекрыло им выход в подъезд. Незнание правил пожарной безопасности и поведения в подобных ситуациях привели к обгоревшей квартире и необдуманному прыжку с четвёртого этажа. Ребят теперь лечат в больнице.

Сибиряки мороза не боятся

Воскресенье, 23 декабря. МЧС объявило экстренное предупреждением о грядущих морозах до -40 градусов, а тем временем девять отверженных новосибирцев пробежали 40-минутный забег. Восемь Дедов Морозов и Снегурочка совершили всё это практически в одних шортах и шапках. А по окончании акции моржи, как и следовало, нырнули в прорубь.