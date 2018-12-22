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Сквозь лёд и пламя – Итоги недели Сиб.фм

Рубрика: политика, общество, проиcшествия

23.12.2018 15:03

фото с сайта pixabay.com

За эту неделю, с 17 по 23 декабря, новосибирцы успели столкнуться и с огнём, и с настоящим морозом. Одни прыгали через костёр без трусов, другие бежали в одних трусах по городу, третьи пытались спастись от пожара. А тут ещё и пугают аномальными холодами до -40 градусов. Об этом и других значимых событиях в Новосибирске за уходящую неделю – в Итогах Сиб.фм.

Короткий взлёт

Понедельник, 17 декабря. Депутат Заксобрания, член партии ЛДПР Дарья Украинцева объявила о своём выдвижении в кандидаты на выборах мэра Новосибирска. Однопартийцы вручили ей копию соответствующего письма, адресованному Владимиру Жириновскому, с десятью подписями коллег. Однако уже в конце недели представили регионального ЛДПР сообщили, что одна из этих подписей — поддельная. О чём оперативно передали Владимиру Жириновскому.

Рабовладелец на свободе

Вторник, 18 декабря. Следственный комитет начал проверку по факту халатности сотрудников психиатрической больницы в Кировском районе. Днём ранее оттуда сбежал опасный пациент — уголовный авторитет Виктор Мошков. Он обвинялся в ряде преступлений, в том числе убийствах и рабовладельчестве. МВД объявило мужчину в розыск.

Директор — огонь

Среда, 19 декабря. Ученики Осинцевской СОШ Чановского района рассказали о том, как директор и учитель физкультуры унижают их и бьют. Более того, “огню” ко всей этой истории добавило опубликованное видео, где якобы эти педагоги прыгают без трусов через костёр на глазах 11-классников. Помимо средств массовой информации в скором временем увлекательной жизнью директора заинтересовалась и местная прокуратура.

Наука не для бездомных

Четверг, 20 декабря.  На большой пресс-конференции президент Владимир Путин пообещал, что при реализации проекта «Академгородок 2.0» не забудут и про социальные проблемы учёных. В том числе внимание обратят и на строительство для них нового жилья.

Теперь без соболей

Пятница, 21 декабря. Худсовет решил убрать с Красного проспекта скульптурную композицию «Сибирские просторы». Из-за этих «соболей» долгое время шли споры: одни называли их уродством, другие же символом города. Предлагалось перенести их на кольцо на улице Русской или на Толмачёвское шоссе. Однако к единому мнению совет пока не пришёл.

Недетские игры с огнём

Суббота, 22 декабря. В МЧС озвучили вероятную причину пожара на улице Ватутина, во время которого двое детей 12 и 7 лет выпрыгнули из окна. Оказалось, что маленькие брат с сестрой сами развели огонь в коридоре и пламя перекрыло им выход в подъезд. Незнание правил пожарной безопасности и поведения в подобных ситуациях привели к обгоревшей квартире и необдуманному прыжку с четвёртого этажа. Ребят теперь лечат в больнице.

Сибиряки мороза не боятся

Воскресенье, 23 декабря. МЧС объявило экстренное предупреждением о грядущих морозах до -40 градусов, а тем временем девять отверженных новосибирцев пробежали 40-минутный забег. Восемь Дедов Морозов и Снегурочка совершили всё это практически в одних шортах и шапках. А по окончании акции моржи, как и следовало, нырнули в прорубь.

Теги: жильё погода школы пожары выборы Новый год скандалы ЛДПР МЧС Дед Мороз

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Предложить новость

Сквозь лёд и пламя – Итоги недели Сиб.фм

вчера 15:03 Политика 0 Коммент.

Молодую косулю вылечили и отпустили на волю в Новосибирской области

вчера 10:24 Общество 0 Коммент.

Памятник бездомной собаке с копилкой установят в Новосибирске

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Человек с глазуньей на ботинках удивил пассажиров новосибирского метро

22.12.2018 Общество 0 Коммент.

По факту обрушения стены чаинской школы возбудили уголовное дело

21.12.2018 Хроника 0 Коммент.

Главный новогодний городок открыли на площади Ленина

21.12.2018 Общество 0 Коммент.

Цены на такси в Новосибирске взлетели из-за пробок и мороза

21.12.2018 Общество 2 Коммент.

«Соболей» выселят из центра Новосибирска

21.12.2018 Общество 0 Коммент.

У ледяного свина Левобережья появились друзья и каток в Новосибирске

21.12.2018 Общество 0 Коммент.

На предновогодней ярмарке новосибирцам обещают серьёзные скидки

21.12.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут оформить ипотеку без первоначального взноса или получить льготную кредитную ставку

21.12.2018 Недвижимость 0 Коммент.

Выпрыгнувших из окна горящего дома детей лечат в новосибирской больнице

21.12.2018 Хроника 0 Коммент.

В новогоднюю ночь пустят дополнительный транспорт в Новосибирске

21.12.2018 Общество 0 Коммент.

Утренний пожар в Новосибирске унёс жизнь мужчины

21.12.2018 Хроника 0 Коммент.

Почти сто новосибирских детей отправятся на Кремлёвскую ёлку

21.12.2018 Общество 0 Коммент.

Схема новосибирского метро появилась в приложении Яндекса

21.12.2018 Общество 0 Коммент.

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21.12.2018 Общество 0 Коммент.

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