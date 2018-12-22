В топ лучших реальных новостных заголовков 2018 года попал Сиб.фм

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СЛУЖБОЙ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

В соцсети стал популярен пост, в котором пользователь составил список из 50 смешных заголовков, основанных на казусных случаях — там оказалась работа и редакции Сиб.фм.

Юрий Усков опубликовал в Facebook пост: топ-50 лучших реальных новостных заголовков 2018 года. Эта публикация явно понравилась пользователям соцсетей — за пару дней она набрала около двух тысяч лайков и репостов, а также почти 300 комментариев.

В данный список попал в том числе заголовок Сиб.фм: «Судебные приставы арестовали у цыган фарфоровых коней за долги по ЖКХ в Новосибирске». В новости рассказывалось, как во время рейда судебные приставы навестили квартиру цыганской семьи. Они задолжали около 25 тысяч рублей за коммунальные услуги. В итоге приставы арестовали их плазменный телевизор, мягкую мебель и фарфоровые статуэтки коней. Вот только этот забавный случай произошёл не в 2018 году, а в марте 2017-го.

Среди сибирских коллег также в топ вошли следующие заголовки:

«В Иркутске под лёд провалился трактор, который вытаскивал автокран, который вытаскивал бульдозер»;

«В Красноярске бабушка лечила суставы героином по совету соседки»;

«В Красноярском крае двое мужчин под видом грибников пытались украсть водонапорную башню»;

«Сожитель омички выкопал в огороде своего предшественника».

Напомним, в декабре эксперты составили топ-10 ошибок новосибирских предпринимателей.