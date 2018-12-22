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В топ лучших реальных новостных заголовков 2018 года попал Сиб.фм

Рубрика: общество

24.12.2018 08:24

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СЛУЖБОЙ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

В соцсети стал популярен пост, в котором пользователь составил список из 50 смешных заголовков, основанных на казусных случаях — там оказалась работа и редакции Сиб.фм.

Юрий Усков опубликовал в Facebook пост: топ-50 лучших реальных новостных заголовков 2018 года. Эта публикация явно понравилась пользователям соцсетей — за пару дней она набрала около двух тысяч лайков и репостов, а также почти 300 комментариев.

В данный список попал в том числе заголовок Сиб.фм: «Судебные приставы арестовали у цыган фарфоровых коней за долги по ЖКХ в Новосибирске». В новости рассказывалось, как во время рейда судебные приставы навестили квартиру цыганской семьи. Они задолжали около 25 тысяч рублей за коммунальные услуги. В итоге приставы арестовали их плазменный телевизор, мягкую мебель и фарфоровые статуэтки коней. Вот только этот забавный случай произошёл не в 2018 году, а в марте 2017-го.

Среди сибирских коллег также в топ вошли следующие заголовки:

  • «В Иркутске под лёд провалился трактор, который вытаскивал автокран, который вытаскивал бульдозер»;
  • «В Красноярске бабушка лечила суставы героином по совету соседки»;
  • «В Красноярском крае двое мужчин под видом грибников пытались украсть водонапорную башню»;
  • «Сожитель омички выкопал в огороде своего предшественника».

 

Напомним, в декабре эксперты составили топ-10 ошибок новосибирских предпринимателей.

Теги: СМИ юмор рейтинги социальные сети

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Лента новостей

Предложить новость

В топ лучших реальных новостных заголовков 2018 года попал Сиб.фм

сегодня 08:24 Общество 0 Коммент.

Как избежать обморожения - советы МЧС Новосибирской области

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Сквозь лёд и пламя – Итоги недели Сиб.фм

вчера 15:03 Политика 0 Коммент.

Молодую косулю вылечили и отпустили на волю в Новосибирской области

вчера 10:24 Общество 0 Коммент.

Памятник бездомной собаке с копилкой установят в Новосибирске

22.12.2018 Культура 0 Коммент.

Житель Татарска понесёт наказание за оскорбление полицейского

22.12.2018 Хроника 0 Коммент.

Человек с глазуньей на ботинках удивил пассажиров новосибирского метро

22.12.2018 Общество 0 Коммент.

По факту обрушения стены чаинской школы возбудили уголовное дело

21.12.2018 Хроника 0 Коммент.

Главный новогодний городок открыли на площади Ленина

21.12.2018 Общество 0 Коммент.

Цены на такси в Новосибирске взлетели из-за пробок и мороза

21.12.2018 Общество 2 Коммент.

«Соболей» выселят из центра Новосибирска

21.12.2018 Общество 0 Коммент.

У ледяного свина Левобережья появились друзья и каток в Новосибирске

21.12.2018 Общество 0 Коммент.

На предновогодней ярмарке новосибирцам обещают серьёзные скидки

21.12.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут оформить ипотеку без первоначального взноса или получить льготную кредитную ставку

21.12.2018 Недвижимость 0 Коммент.

Выпрыгнувших из окна горящего дома детей лечат в новосибирской больнице

21.12.2018 Хроника 0 Коммент.

В новогоднюю ночь пустят дополнительный транспорт в Новосибирске

21.12.2018 Общество 0 Коммент.

Утренний пожар в Новосибирске унёс жизнь мужчины

21.12.2018 Хроника 0 Коммент.

Почти сто новосибирских детей отправятся на Кремлёвскую ёлку

21.12.2018 Общество 0 Коммент.

Схема новосибирского метро появилась в приложении Яндекса

21.12.2018 Общество 0 Коммент.

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