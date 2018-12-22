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Активисты попросили Травникова сделать презервативы бесплатными

Рубрика: общество

24.12.2018 12:46

фото с сайта pixabay.com

Общественная организация написала открытое письмо главе Новосибирской области Андрею Травникову о том, что большая цена за презервативы препятствует предотвращению распространения ВИЧ.

Новосибирская общественная организация содействия социально-экономическому развитию микрорайона Правые Чёмы «У нас на Шлюзе» на протяжении всего 2018 года проводит просветительские мероприятия про профилактике ВИЧ среди местных жителей. В их проекте участвовали депутат Совета депутатов, священник РПЦ и другие известные жители микрорайона. Но на этот раз инициативной группе нужна помощь губернатора Андрея Травникова – они написали ему открытое письмо.

«Существует проблема, которая значительно препятствует всем усилиям по предотвращению распространения ВИЧ среди граждан, особенно молодого поколения. Мы говорим о цене на презервативы. Как известно, их использование – один из надёжных способов защиты от заражения не только ВИЧ, но и другими заболеваниями, передающимися половым путём», – говорится в письме, опубликованном в группе «У нас на Шлюзе» в соцсети «ВКонтакте».

Активисты отметили, что на данный момент упаковка из 12 качественных презервативов стоит порядка 800 рублей – это слишком высокая цена для молодёжи, что может привести к рисковому поведению.

В связи с этим общественники попросили Андрея Травникова создать программу по субсидированию продажи презервативов или же организовать их бесплатную раздачу через поликлиники

Напомним, в июле в Новосибирской области за первые полгода выявили две тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции, обследовано за это время более 350 тысяч человек.

Теги: ВИЧ болезни общественники Травников Андрей

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