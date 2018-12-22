Деды Морозы на велосипедах прокатились в центре Новосибирска

фото Никиты Гольм, предоставлены организацией «Привет, велосипед!»

Новосибирцы нарядились в костюмы главного новогоднего волшебника, сели на велосипеды и провезли праздничное настроение по центральной улице города.

В прошедшее воскресенье, 23 декабря, в Новосибирске прошёл традиционный предновогодний велозаезд «Дедоморозов».

«5 лет назад родилась идея. Кажется, просто хотелось какого-то фана, развлечений, с одной стороны. А с другой стороны хотелось показать, что на велосипеде можно и зимой ездить. Маршрут из года в год немного корректируется, но мы всегда едем по Красному проспекту. Это же такая праздничная акция – "И себя показать, и людей посмотреть", поэтому мы берём центральную улицу города. Протяжённость пути нам совершенно не важна, мы не замеряли. Начали от площади Калинина и проехали до ГПНТБ. Километра три точно было», — поделился организатор акции и руководитель движения «Привет, велосипед!» Алексей Куницин.

Оказалось, что «дедоморозом» может стать любой желающий, а мнение, что зимой для езды на велосипеде нужны какие-то дополнительные детали – вообще губительный для увлечения стереотип. Организаторы акции рассказали, что на самом деле для зимней езды никаких дополнительных приспособлений не нужно. Почти все участники предновогодней акции ездили на летней резине: только примерно каждый десятый участник был на шипованной резине.

Велохоровод, которым закончилась поездка, был задуман изначально как часть акции, ведь какой новогодний праздник может быть без хоровода у нарядной ёлки.

«Хоровод — это традиционная штука. Каждый год проходит. У нас же новогодний праздник на носу. Мы нашли ёлочку и устроили велосипедный хоровод. Ёлочка, в принципе, не важно какая, но, конечно, должна быть нарядная», – добавил организатор.

В этом году велозабег стартовал от дома № 155 на Красном проспекте и закончился у ГПНТБ, где на площади Пименова провели традиционный велохоровод. На данный момент это пятая по счёту праздничная акция, проведённая движением «Привет, велосипед!». Из года в год колонна из «дедоморозов» привлекает взгляды тысяч горожан и дарит праздничное настроение. Участники акции раздавали детям конфеты, фотографировались со всеми желающими и сами получали от этого огромное удовольствие.

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