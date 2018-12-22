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Грабитель с ножом напал на пожилую сибирячку в лифте

Рубрика: проиcшествия

24.12.2018 14:45

фото с сайта pixabay.com

Полиция задержала новосибирца, который отнял у пожилой женщины деньги и золотые серьги, угрожая ножом.

Сотрудники полиции поймали преступника: он ограбил 60-летнюю женщину в Горском микрорайоне. Утром 21 декабря подозреваемый вошёл вслед за женщиной в лифт, достал нож и, угрожая расправой, потребовал отдать ценные вещи. Добычей грабителя стали золотые серьги и деньги в размере 650 рублей.

По записям камер видеонаблюдения и показаниям потерпевшей полицейским удалось составить фотопортрет подозреваемого: им оказался ранее судимый 45-летний житель Ленинского района. Мужчину поймали по горячим следам и доставили в дежурную часть.

В настоящий момент преступник находится под стражей, сотрудники полиции проверяют фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям. В ведомстве объявили о возбуждении уголовного дела по факту разбойного нападения.

Напомним, в ноябре извращенец с кабачком напал на девочку в лифте в Новосибирске.

Теги: пенсионеры преступность МВД

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Лента новостей

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сегодня 16:23 Хроника 0 Коммент.

Суровые холода задержатся на неделю в Новосибирске

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сегодня 15:48 Политика 0 Коммент.

Погибшими в огне женщиной с ребёнком занялись новосибирские следователи

сегодня 15:30 Хроника 0 Коммент.

Грабитель с ножом напал на пожилую сибирячку в лифте

сегодня 14:45 Хроника 0 Коммент.

Активисты попросили Травникова сделать презервативы бесплатными

сегодня 12:46 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы замёрзли в застрявшей на путях электричке

сегодня 12:15 Хроника 0 Коммент.

В Карасуке «задушенный» таксист выбрался из багажника и сбежал от грабителей

сегодня 11:58 Хроника 0 Коммент.

Пациент погиб при пожаре в новосибирской больнице

сегодня 10:35 Хроника 0 Коммент.

За три года в Новосибирске построят 13 новых детских садов

сегодня 10:23 Общество 0 Коммент.

В топ лучших реальных новостных заголовков 2018 года попал Сиб.фм

сегодня 08:24 Общество 0 Коммент.

Как избежать обморожения – советы МЧС Новосибирской области

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Сквозь лёд и пламя – Итоги недели Сиб.фм

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Полуголые Деды Морозы пробежались по Новосибирску и нырнули в прорубь

вчера 12:49 Общество 0 Коммент.

Аномальные морозы до -40 градусов идут в Новосибирск

вчера 12:07 Общество 0 Коммент.

Молодую косулю вылечили и отпустили на волю в Новосибирской области

вчера 10:24 Общество 0 Коммент.

Жириновскому донесли о подделке подписи в поддержку кандидата в мэры Новосибирска

22.12.2018 Политика 0 Коммент.

Памятник бездомной собаке с копилкой установят в Новосибирске

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