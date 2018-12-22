Грабитель с ножом напал на пожилую сибирячку в лифте

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Полиция задержала новосибирца, который отнял у пожилой женщины деньги и золотые серьги, угрожая ножом.

Сотрудники полиции поймали преступника: он ограбил 60-летнюю женщину в Горском микрорайоне. Утром 21 декабря подозреваемый вошёл вслед за женщиной в лифт, достал нож и, угрожая расправой, потребовал отдать ценные вещи. Добычей грабителя стали золотые серьги и деньги в размере 650 рублей.

По записям камер видеонаблюдения и показаниям потерпевшей полицейским удалось составить фотопортрет подозреваемого: им оказался ранее судимый 45-летний житель Ленинского района. Мужчину поймали по горячим следам и доставили в дежурную часть.

В настоящий момент преступник находится под стражей, сотрудники полиции проверяют фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям. В ведомстве объявили о возбуждении уголовного дела по факту разбойного нападения.

Напомним, в ноябре извращенец с кабачком напал на девочку в лифте в Новосибирске.