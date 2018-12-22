«Хоть борщом кормите»: новосибирцы продают обезьян на «Авито»

фото с сайта «Авито»

На сайте «Авито» появились объявления о продаже обезьян – авторы объявлений предупреждают, что для содержания экзотических питомцев нужна специальная зона.

Два объявления о продаже обезьян разметили жители Новосибирска на сервисе «Авито» – экзотические животные выставлены по цене 200 и 190 тысяч рублей.

Как рассказал Сиб.фм один из авторов объявлений, кормить необычного для Сибири питомца можно всем, чем угодно. Правда, желательно, чтобы это были фрукты. Но есть и обязательное условие – вольер, предоставляющий животному свободу на полтора метра.

«Вольер для обезьяны необходим, он должен быть как минимум полтора метра в длину. А кормить животное можно чем угодно – хоть борщом. Лучше, конечно, чтобы это были фрукты», – рассказал продавец.

Возраст животных, указанных в объявлениях, – от года до двух лет. Однако, как выяснилось, продают и более молодых питомцев – от полугода. За них продавцы торгуются менее охотно.

Напомним, в декабре исследователи выяснили, что новосибирцы активнее всего искали на «Авито» в 2018 году.