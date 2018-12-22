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«Хоть борщом кормите»: новосибирцы продают обезьян на «Авито»

Рубрика: общество

24.12.2018 14:15

фото с сайта «Авито»

На сайте «Авито» появились объявления о продаже обезьян – авторы объявлений предупреждают, что для содержания экзотических питомцев нужна специальная зона.

Два объявления о продаже обезьян разметили жители Новосибирска на сервисе «Авито» – экзотические животные выставлены по цене 200 и 190 тысяч рублей.

Как рассказал Сиб.фм один из авторов объявлений, кормить необычного для Сибири питомца можно всем, чем угодно. Правда, желательно, чтобы это были фрукты. Но есть и обязательное условие – вольер, предоставляющий животному свободу на полтора метра.

«Вольер для обезьяны необходим, он должен быть как минимум полтора метра в длину. А кормить животное можно чем угодно – хоть борщом. Лучше, конечно, чтобы это были фрукты», – рассказал продавец.

Возраст животных, указанных в объявлениях, – от года до двух лет. Однако, как выяснилось, продают и более молодых питомцев – от полугода. За них продавцы торгуются менее охотно.

Напомним, в декабре исследователи выяснили, что новосибирцы активнее всего искали на «Авито» в 2018 году.

Теги: животные торговля Авито

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Предложить новость

Самолёт из Новосибирска вернулся в аэропорт из-за неисправности

сегодня 16:23 Хроника 0 Коммент.

Суровые холода задержатся на неделю в Новосибирске

сегодня 16:18 Общество 0 Коммент.

Морозы могли помешать новосибирским депутатам ограничить мэра двумя сроками

сегодня 15:48 Политика 0 Коммент.

Погибшими в огне женщиной с ребёнком занялись новосибирские следователи

сегодня 15:30 Хроника 0 Коммент.

Грабитель с ножом напал на пожилую сибирячку в лифте

сегодня 14:45 Хроника 0 Коммент.

Активисты попросили Травникова сделать презервативы бесплатными

сегодня 12:46 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы замёрзли в застрявшей на путях электричке

сегодня 12:15 Хроника 0 Коммент.

В Карасуке «задушенный» таксист выбрался из багажника и сбежал от грабителей

сегодня 11:58 Хроника 0 Коммент.

Пациент погиб при пожаре в новосибирской больнице

сегодня 10:35 Хроника 0 Коммент.

За три года в Новосибирске построят 13 новых детских садов

сегодня 10:23 Общество 0 Коммент.

В топ лучших реальных новостных заголовков 2018 года попал Сиб.фм

сегодня 08:24 Общество 0 Коммент.

Как избежать обморожения – советы МЧС Новосибирской области

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Сквозь лёд и пламя – Итоги недели Сиб.фм

вчера 15:03 Политика 0 Коммент.

Полуголые Деды Морозы пробежались по Новосибирску и нырнули в прорубь

вчера 12:49 Общество 0 Коммент.

Аномальные морозы до -40 градусов идут в Новосибирск

вчера 12:07 Общество 0 Коммент.

Молодую косулю вылечили и отпустили на волю в Новосибирской области

вчера 10:24 Общество 0 Коммент.

Жириновскому донесли о подделке подписи в поддержку кандидата в мэры Новосибирска

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Памятник бездомной собаке с копилкой установят в Новосибирске

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