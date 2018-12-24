2 балла
-32
68.41 77.89
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Радио «Городская волна» дарит вкусную пиццу с доставкой

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

Ледовые скульпторы сразятся в новосибирском «театральном» конкурсе

сегодня 17:37 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы оказались самыми ярыми любителями мандаринов

сегодня 16:43 Общество 0 Коммент.

Самолёт из Новосибирска вернулся в аэропорт из-за неисправности

сегодня 16:23 Хроника 0 Коммент.

Суровые холода задержатся на неделю в Новосибирске

сегодня 16:18 Общество 0 Коммент.

Морозы могли помешать новосибирским депутатам ограничить мэра двумя сроками

сегодня 15:48 Политика 0 Коммент.

Погибшими в огне женщиной с ребёнком занялись новосибирские следователи

сегодня 15:30 Хроника 0 Коммент.

Грабитель с ножом напал на пожилую сибирячку в лифте

сегодня 14:45 Хроника 0 Коммент.

Женщина с маленьким ребёнком погибли при пожаре в Новосибирской области

сегодня 13:04 Хроника 0 Коммент.

Активисты попросили Травникова сделать презервативы бесплатными

сегодня 12:46 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы замёрзли в застрявшей на путях электричке

сегодня 12:15 Хроника 0 Коммент.

В Карасуке «задушенный» таксист выбрался из багажника и сбежал от грабителей

сегодня 11:58 Хроника 0 Коммент.

Пациент погиб при пожаре в новосибирской больнице

сегодня 10:35 Хроника 0 Коммент.

За три года в Новосибирске построят 13 новых детских садов

сегодня 10:23 Общество 0 Коммент.

В топ лучших реальных новостных заголовков 2018 года попал Сиб.фм

сегодня 08:24 Общество 0 Коммент.

Как избежать обморожения – советы МЧС Новосибирской области

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Сквозь лёд и пламя – Итоги недели Сиб.фм

вчера 15:03 Политика 0 Коммент.

Полуголые Деды Морозы пробежались по Новосибирску и нырнули в прорубь

вчера 12:49 Общество 0 Коммент.

Аномальные морозы до -40 градусов идут в Новосибирск

вчера 12:07 Общество 0 Коммент.

Ледовые скульпторы сразятся в новосибирском «театральном» конкурсе

Рубрика: общество

24.12.2018 17:37

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске пройдёт конкурс снежной скульптуры – в этом году его главной темой станет театр.

XIX Сибирский фестиваль снежной скульптуры, посвящённый Году театра, пройдёт в Новосибирске с 4 по 8 января 2019 года. Как сообщает пресс-центр мэрии, в нём примут участие 15 команд из разных городов страны и ближнего зарубежья, а также 12 команд новосибирских школьников.

Среди участников фестиваля – мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Кызыла, Республики Кыргызстан и так далее.

Торжественное подведение итогов пройдёт на новогодней площадке на площади Ленина 8 января 2019 года в 14:00. Полюбоваться ледяными фигурами новосибирцы смогут до конца января.

В прошлом году в конкурсе победила команда Монголии. Новосибирцам достался Кубок мэра.

Напомним, 20 декабря на площади Ленина открыли главный новогодний каток.

Теги: ледовый городок конкурсы город Новый год

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Радио «Городская волна» дарит вкусную пиццу с доставкой

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

Ледовые скульпторы сразятся в новосибирском «театральном» конкурсе

сегодня 17:37 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы оказались самыми ярыми любителями мандаринов

сегодня 16:43 Общество 0 Коммент.

Самолёт из Новосибирска вернулся в аэропорт из-за неисправности

сегодня 16:23 Хроника 0 Коммент.

Суровые холода задержатся на неделю в Новосибирске

сегодня 16:18 Общество 0 Коммент.

Морозы могли помешать новосибирским депутатам ограничить мэра двумя сроками

сегодня 15:48 Политика 0 Коммент.

Погибшими в огне женщиной с ребёнком занялись новосибирские следователи

сегодня 15:30 Хроника 0 Коммент.

Грабитель с ножом напал на пожилую сибирячку в лифте

сегодня 14:45 Хроника 0 Коммент.

Женщина с маленьким ребёнком погибли при пожаре в Новосибирской области

сегодня 13:04 Хроника 0 Коммент.

Активисты попросили Травникова сделать презервативы бесплатными

сегодня 12:46 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы замёрзли в застрявшей на путях электричке

сегодня 12:15 Хроника 0 Коммент.

В Карасуке «задушенный» таксист выбрался из багажника и сбежал от грабителей

сегодня 11:58 Хроника 0 Коммент.

Пациент погиб при пожаре в новосибирской больнице

сегодня 10:35 Хроника 0 Коммент.

За три года в Новосибирске построят 13 новых детских садов

сегодня 10:23 Общество 0 Коммент.

В топ лучших реальных новостных заголовков 2018 года попал Сиб.фм

сегодня 08:24 Общество 0 Коммент.

Как избежать обморожения – советы МЧС Новосибирской области

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Сквозь лёд и пламя – Итоги недели Сиб.фм

вчера 15:03 Политика 0 Коммент.

Полуголые Деды Морозы пробежались по Новосибирску и нырнули в прорубь

вчера 12:49 Общество 0 Коммент.

Аномальные морозы до -40 градусов идут в Новосибирск

вчера 12:07 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
сегодня 11:20

Рождество по-немецки

Как в НГТУ устроили настоящий рождественский рынок...

Читать далее
Image
20.12.2018

Не тратьте ваши денежки

Новогодние подарки, которые могут испортить нас...

Читать далее
Image
20.12.2018

Мечты исполняются

Торговая сеть дарит своим покупателям подарки к Новому го...

Читать далее

Новости по теме

Радио «Городская волна» дарит вкусную пиццу с доставкой сегодня 17:45 Сквозь лёд и пламя – Итоги недели Сиб.фм вчера 15:03

Популярное

Image

«Неудачное» окрашивание сибирячки оказалось лучше её ожиданий

Image

Мальчик замёрз насмерть по дороге из школы в Новокузнецке

Image

Испуганные дети выпрыгнули из окна загоревшегося дома в Новосибир...

Image

Томские врачи ювелирно вынули из бронха ребёнка пельмень

Image

Морозы вернутся в потеплевший Новосибирск

Image

Тёплый пол чуть не погубил шесть человек в Новосибирске

Image

Запертого в машине ребёнка вызволили новосибирские спасатели

Image

Аномальные морозы до -40 градусов идут в Новосибирск

Image

Человек с глазуньей на ботинках удивил пассажиров новосибирского ...

Image

Новосибирский суд арестовал основателя САХО

Image

Новосибирская опера теряет голос

Image

Новосибирцы замёрзли в застрявшей на путях электричке

Image

Самого молодого депутата Заксобрания выдвигают в мэры Новосибирск...