Ледовые скульпторы сразятся в новосибирском «театральном» конкурсе

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В Новосибирске пройдёт конкурс снежной скульптуры – в этом году его главной темой станет театр.

XIX Сибирский фестиваль снежной скульптуры, посвящённый Году театра, пройдёт в Новосибирске с 4 по 8 января 2019 года. Как сообщает пресс-центр мэрии, в нём примут участие 15 команд из разных городов страны и ближнего зарубежья, а также 12 команд новосибирских школьников.

Среди участников фестиваля – мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Кызыла, Республики Кыргызстан и так далее.

Торжественное подведение итогов пройдёт на новогодней площадке на площади Ленина 8 января 2019 года в 14:00. Полюбоваться ледяными фигурами новосибирцы смогут до конца января.

В прошлом году в конкурсе победила команда Монголии. Новосибирцам достался Кубок мэра.

Напомним, 20 декабря на площади Ленина открыли главный новогодний каток.