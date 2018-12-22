Женщина с маленьким ребёнком погибли при пожаре в Новосибирской области

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ЧП в Новосибирской области унесло жизни женщины и ребёнка – ещё один пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

30-летняя женщина с ребёнком 2017 года рождения погибли при пожаре в Татарском районе Новосибирской области. Как рассказали Сиб.фм в ГУ МЧС по региону, трагедия произошла в частном доме в понедельник, 24 декабря, в 5:30 утра.

По информации ТАСС, ещё один человек находится в больнице в тяжёлом состоянии – он отравился угарным газом. Проконтролировать состояние пострадавшего взялся губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Глава региона также распорядился обратить внимание на ситуацию с гибелью детей во время пожаров.

«В большинстве случаев мы можем предотвратить эти трагедии. Каждый случай будем разбирать. Просьба подключиться министра труда к разбору вместе с главой района», - цитирует ТАСС Андрея Травникова.

Уточняется, что пострадавшая семья не являлась неблагополучной – таковы данные администрации района.

Причины происшествия выясняются.

Напомним, 23 декабря в новосибирской больнице погиб онкобольной пациент.