Женщина с маленьким ребёнком погибли при пожаре в Новосибирской области

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Женщина с маленьким ребёнком погибли при пожаре в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
24.12.2018 13:04
фото с сайта pixabay.com
ЧП в Новосибирской области унесло жизни женщины и ребёнка – ещё один пострадавший находится в тяжёлом состоянии.
30-летняя женщина с ребёнком 2017 года рождения погибли при пожаре в Татарском районе Новосибирской области. Как рассказали Сиб.фм в ГУ МЧС по региону, трагедия произошла в частном доме в понедельник, 24 декабря, в 5:30 утра.
По информации ТАСС, ещё один человек находится в больнице в тяжёлом состоянии – он отравился угарным газом. Проконтролировать состояние пострадавшего взялся губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Глава региона также распорядился обратить внимание на ситуацию с гибелью детей во время пожаров.
«В большинстве случаев мы можем предотвратить эти трагедии. Каждый случай будем разбирать. Просьба подключиться министра труда к разбору вместе с главой района», - цитирует ТАСС Андрея Травникова.
Уточняется, что пострадавшая семья не являлась неблагополучной – таковы данные администрации района.
Причины происшествия выясняются.
Напомним, 23 декабря в новосибирской больнице погиб онкобольной пациент.
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