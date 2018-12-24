Низкие температуры подняли цены на «отогрев» авто в Новосибирске

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С приходом суровых холодов новосибирцы стали чаще обращаться в компании за отогревом автомобиля, а те, в свою очередь начали завышать цены.

Этим утром, 24 декабря, в Новосибирске ударили тридцатиградусные морозы. И если вам посчастливилось «встать на дороге» в этот период зимы, то будьте готовы заплатить круглую сумму, ведь мороз бьёт не только по здоровью, но и по карману. Цены на «отогрев» с приходом холодов увеличились в полтора-два раза.

В одной из компании объяснили, что стоимость услуги зависит от категории авто: легковушка, джип и грузовик.

«Легковушка – 2000 рублей, джип – 3000, грузовик – от 5000, с прикуриванием, обёртыванием и прочими процедурами отогрева», – рассказал сотрудник бизнеса «по отогреву» Алексей.

Также он добавил, что если к машине ехать далеко, то придётся доплатить от 500 до 1000 рублей.

Часто встречаются объявления, в которых в заглавии указана цена 700 или 1500 рублей, — по телефону же объясняют, что образование цены зависит от температуры. Если -15, то можно «отогреться» за 700 рублей, если мороз опускается до -20, то за 1200-1500 рублей, а если ещё ниже, то придётся платить по нынешним расценкам: от двух тысяч и выше.

Хуже всего приходится тем, чей автомобиль ломается за городом. В таком случае водитель может оказаться в безвыходной ситуации, когда не ловит связь, встречных автомобилей нет, а в салоне температура опускается до показателей уличной всего за пару часов. Благо, в таком случае можно попасться на глаза сотрудников ГИБДД: за этот декабрь инспекторы Новосибирской области спасли четырёх автомобилистов, «застрявших» в мороз на дороге.

Также в пресс-службе ведомства отметили, что для предотвращения несчастных случаев дорожные полицейские регулярно патрулируют областные трассы.

«Если сотрудники во время патруля замечают автомобиль, который стоит не около стоянки, кафе или мастерской, то они обязаны поинтересоваться – всё ли у водителя в порядке. Разумеется, дабы таких случаев не происходило, нужно чтобы водители были подготовлены к экстренным ситуациям. По возможности воздерживались от путешествий в такую погоду, а если пути не избежать, брали с собой тёплые вещи, одеяла, газовые горелки, спички и прочее», – посоветовал госинспектор по пропаганде управления регионального ГИБДД Константин Шкабарня.

Напомним, в декабре цены на такси в Новосибирске также взлетели из-за пробок и мороза.