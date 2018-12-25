Новосибирская прокуратура отвоёвывает у мэрии квартиру для ребёнка-инвалида

фото с сайта мэрии Новосибирска

Новосибирский суд обязал мэрию выделить квартиру девочке с тяжёлым заболеванием – городские власти это решение обжаловали.

Прокуратура Дзержинского района обратилась в Центральный районный суд, чтобы выделить жильё ребёнку-инвалиду. Девочка страдает тяжёлым хроническим заболеванием и имеет право на предоставление квартиры вне очереди.

Как сообщают в прокуратуре Новосибирской области, суд удовлетворил требования ведомства, обязав мэрию города предоставить квартиру за счёт бюджетных средств. Однако муниципалитет это решение обжаловал.

«Суд требования прокурора удовлетворил, обязав мэрию города Новосибирска за счёт бюджетных средств предоставить несовершеннолетней и её матери (вне очереди) благоустроенное жилое помещение в черте города Новосибирска по норме предоставления на каждую из них, а также с учётом права ребёнка-инвалида на дополнительную площадь 15 квадратных метров. Мэрия города Новосибирска обжаловала решения суда», – сообщили в региональной прокуратуре.

Облсуд назначил рассмотрение жалобы на 10 января 2019 года. Решение суда в законную силу не вступило.

Напомним, в декабре сироту из Новосибирска привлекли к суду за обрушение квартиры.