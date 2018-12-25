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Новосибирский справочник о жизни с ВИЧ теперь стал доступен в Google Play

Рубрика: общество

25.12.2018 08:34

фото с сайта pixabay.com

Онлайн-справочник «ВИЧ+» для Android стал самым популярным тематическим приложением для людей, живущих с ВИЧ.

Первый справочник на бумажных носителях, созданный «Гуманитарным проектом», вышел в свет 12 лет назад. В нем поднимаются самые актуальные вопросы, значительно облегчающие жизнь людей с необычным диагнозом. В доступной форме разъясняется, как и чем лечиться, как сохранить психологическое и физическое здоровье, как разговаривать о ВИЧ с семьей, друзьями и любимыми. С этими и многими другими вопросами сталкивается каждый, кто только узнает о положительном ВИЧ-статусе.

Несколько лет справочник издавался с финансовой помощью правительства Новосибирской области, а в этом году получена субсидия регионального минздрава на разработку приложения. Теперь не требуется расходов на печать и распространение. К тому же мобильный вариант гораздо удобнее бумажного, ведь смартфон всегда под рукой.

«Мы уделили немало времени тому, чтобы нестандартные для Android графические решения работали на максимально широком диапазоне устройств. Кроме того, мы постарались исследовать user experience вместе с волонтёрами, помогавшими тестировать приложение, чтобы сделать его максимально простым и понятным», – рассказывает разработчик приложения Элис из prometheusstudio.org.

Онлайн-справочник уже стал самым популярным тематическим приложением в Google Play для смартфонов на платформе Android. В планах – приложение для устройств Apple.

Напомним, в декабре в Новосибирске завершился проект по созданию стартапов для подростков – победительница придумала приложение для подсчёта слов.

Теги: ВИЧ технологии приложения

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Предложить новость

Тепло возвращается в дома замёрзших бердчан

сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирец выманил деньги у наивных пенсионеров в канун Нового Года

сегодня 10:16 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский справочник о жизни с ВИЧ теперь стал доступен в Google Play

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура отвоёвывает у мэрии квартиру для ребёнка-инвалида

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вчера 17:45 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске МЧМ по хоккею пройдёт при поддержке федерального центра

вчера 17:21 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:23 Хроника 0 Коммент.

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вчера 15:48 Политика 0 Коммент.

Погибшими в огне женщиной с ребёнком занялись новосибирские следователи

вчера 15:30 Хроника 0 Коммент.

Деды Морозы на велосипедах прокатились в центре Новосибирска

вчера 14:48 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:45 Хроника 0 Коммент.

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вчера 14:15 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:08 Афиша 0 Коммент.

Женщина с маленьким ребёнком погибли при пожаре в Новосибирской области

вчера 13:04 Хроника 0 Коммент.

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