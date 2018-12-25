Новосибирский справочник о жизни с ВИЧ теперь стал доступен в Google Play

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Новосибирский справочник о жизни с ВИЧ теперь стал доступен в Google PlayРубрика: общество
25.12.2018 08:34
фото с сайта pixabay.com
Онлайн-справочник «ВИЧ+» для Android стал самым популярным тематическим приложением для людей, живущих с ВИЧ.
Первый справочник на бумажных носителях, созданный «Гуманитарным проектом», вышел в свет 12 лет назад. В нем поднимаются самые актуальные вопросы, значительно облегчающие жизнь людей с необычным диагнозом. В доступной форме разъясняется, как и чем лечиться, как сохранить психологическое и физическое здоровье, как разговаривать о ВИЧ с семьей, друзьями и любимыми. С этими и многими другими вопросами сталкивается каждый, кто только узнает о положительном ВИЧ-статусе.
Несколько лет справочник издавался с финансовой помощью правительства Новосибирской области, а в этом году получена субсидия регионального минздрава на разработку приложения. Теперь не требуется расходов на печать и распространение. К тому же мобильный вариант гораздо удобнее бумажного, ведь смартфон всегда под рукой.
«Мы уделили немало времени тому, чтобы нестандартные для Android графические решения работали на максимально широком диапазоне устройств. Кроме того, мы постарались исследовать user experience вместе с волонтёрами, помогавшими тестировать приложение, чтобы сделать его максимально простым и понятным», – рассказывает разработчик приложения Элис из prometheusstudio.org.
Онлайн-справочник уже стал самым популярным тематическим приложением в Google Play для смартфонов на платформе Android. В планах – приложение для устройств Apple.
Напомним, в декабре в Новосибирске завершился проект по созданию стартапов для подростков – победительница придумала приложение для подсчёта слов.
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