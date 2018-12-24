Новосибирцы оказались самыми ярыми любителями мандаринов

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Эксперты узнали, где покупают больше всего мандаринов – в число любителей «новогоднего» фрукта вошли жители Новосибирской области.

Новосибирская область вошла в число регионов, где потребляют более трети всех объёмов мандаринов в стране. Такие выводы сделал оператор фискальных данных OFD.ru, проанализировав продажи «новогоднего» фрукта с 12 сентября по 18 декабря. Исследование проводилось на основе обработки четырёх миллиардов фискальных кассовых чеков.

Как отметили в компании, средняя стоимость килограмма мандаринов в Новосибирской области составила 82,79 рубля, что чуть выше, чем в среднем по стране.

«Средняя стоимость за один килограмм по России составляет 82,23 рубля. Самый высокий средний чек за килограмм мандаринов в Магаданской области – 488 рублей, что практически в шесть раз выше средней цены по стране», – отметили эксперты.

Кроме Новосибирской области, где было продано порядка 390 тонн мандаринов, в число любителей мандаринов вошли жители Красноярского и Пермского краёв, Томской области и Москвы.

Всплеск продаж мандаринов начался с 20-х числах октября, своего пика он достиг 19-25 ноября. Второй всплеск пришёлся на время, более близкое к новогоднему, – с 10 по 16 декабря.

Напомним, в ноябре новосибирцам определили место в рейтинге трезвости.