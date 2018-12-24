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Новосибирцы оказались самыми ярыми любителями мандаринов

Рубрика: общество

24.12.2018 16:43

фото с сайта pixabay.com

Эксперты узнали, где покупают больше всего мандаринов – в число любителей «новогоднего» фрукта вошли жители Новосибирской области.

Новосибирская область вошла в число регионов, где потребляют более трети всех объёмов мандаринов в стране. Такие выводы сделал оператор фискальных данных OFD.ru, проанализировав продажи «новогоднего» фрукта с 12 сентября по 18 декабря. Исследование проводилось на основе обработки четырёх миллиардов фискальных кассовых чеков.

Как отметили в компании, средняя стоимость килограмма мандаринов в Новосибирской области составила 82,79 рубля, что чуть выше, чем в среднем по стране.

«Средняя стоимость за один килограмм по России составляет 82,23 рубля. Самый высокий средний чек за килограмм мандаринов в Магаданской области – 488 рублей, что практически в шесть раз выше средней цены по стране», – отметили эксперты.

Кроме Новосибирской области, где было продано порядка 390 тонн мандаринов, в число любителей мандаринов вошли жители Красноярского и Пермского краёв, Томской области и Москвы.

Всплеск продаж мандаринов начался с 20-х числах октября, своего пика он достиг 19-25 ноября. Второй всплеск пришёлся на время, более близкое к новогоднему, – с 10 по 16 декабря.

Напомним, в ноябре новосибирцам определили место в рейтинге трезвости.

Теги: продукты торговля рейтинги

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Ледовые скульпторы сразятся в новосибирском «театральном» конкурсе

сегодня 17:37 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы оказались самыми ярыми любителями мандаринов

сегодня 16:43 Общество 0 Коммент.

Самолёт из Новосибирска вернулся в аэропорт из-за неисправности

сегодня 16:23 Хроника 0 Коммент.

Суровые холода задержатся на неделю в Новосибирске

сегодня 16:18 Общество 0 Коммент.

Морозы могли помешать новосибирским депутатам ограничить мэра двумя сроками

сегодня 15:48 Политика 0 Коммент.

Погибшими в огне женщиной с ребёнком занялись новосибирские следователи

сегодня 15:30 Хроника 0 Коммент.

Грабитель с ножом напал на пожилую сибирячку в лифте

сегодня 14:45 Хроника 0 Коммент.

Женщина с маленьким ребёнком погибли при пожаре в Новосибирской области

сегодня 13:04 Хроника 0 Коммент.

Активисты попросили Травникова сделать презервативы бесплатными

сегодня 12:46 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы замёрзли в застрявшей на путях электричке

сегодня 12:15 Хроника 0 Коммент.

В Карасуке «задушенный» таксист выбрался из багажника и сбежал от грабителей

сегодня 11:58 Хроника 0 Коммент.

Пациент погиб при пожаре в новосибирской больнице

сегодня 10:35 Хроника 0 Коммент.

За три года в Новосибирске построят 13 новых детских садов

сегодня 10:23 Общество 0 Коммент.

В топ лучших реальных новостных заголовков 2018 года попал Сиб.фм

сегодня 08:24 Общество 0 Коммент.

Как избежать обморожения – советы МЧС Новосибирской области

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Сквозь лёд и пламя – Итоги недели Сиб.фм

вчера 15:03 Политика 0 Коммент.

Полуголые Деды Морозы пробежались по Новосибирску и нырнули в прорубь

вчера 12:49 Общество 0 Коммент.

Аномальные морозы до -40 градусов идут в Новосибирск

вчера 12:07 Общество 0 Коммент.

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