Новосибирцы замёрзли в застрявшей на путях электричке

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Пригородный поезд застрял на путях в Новосибирской области из-за обрыва проводов – замёрзшие пассажиры полчаса дожидались помощи.

Электричка «Новосибирск-Чулым» застряла на путях в Новосибирской области недалеко от Коченёва. Причиной стали оборванные провода, сообщают в группе «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте». Транспортное средство около получаса стояло в лесной зоне.

«В лесу стоим, тока нет, вагон стынет, очень холодно», – рассказал один из подписчиков паблика.

По информации ГУ МЧС по региону, после 25 минут простоя электропоезд продолжил своё движение – до этого электричка просто пропускала поезд.

Напомним, в декабре губернатор высказался о проекте «Городская электричка».