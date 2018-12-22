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Пациент погиб при пожаре в новосибирской больнице

Рубрика: проиcшествия

24.12.2018 10:35

фото с сайта pixabay.com

После смерти онкобольного пациента во время пожара в Новосибирске за дело взялись следственный комитет и региональное министерство здравоохранения.

Пожарные эвакуировали 52 пациента, из них 12 лежачих, из Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 2, в которой загорелась палата в воскресенье, 23 декабря. Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного в 14:51. Уже через четыре минуты первые пожарные подразделения были на месте.

Горела палата на третьем этаже, в отделении гнойной хирургии. Площадь возгорания составила 18 квадратных метров. Силами пожарных огонь не успел распространиться на другие палаты.

При тушении возгорания обнаружено тело 34-летнего онкобольного пациента, который находился в сгоревшей палате. Следственный комитет по Новосибирской области проводит проверку по факту пожара, устанавливаются причины происшествия.

Свою проверку также проводит министерство здравоохранения региона. На место пожара выезжала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова. Приняты оперативные меры по перераспределению потоков карет скорой помощи для доставки больных в другие лечебные учреждения.

Напомним, в декабре в МЧС назвали причину пожара с выпрыгнувшими из окна детьми.

Теги: пожары больницы Минздрав Следственный комитет МЧС

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