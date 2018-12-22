Погибшими в огне женщиной с ребёнком занялись новосибирские следователи

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Следственный комитет Новосибирской области устанавливает обстоятельства смерти сибирячки с маленьким ребёнком – семья трагически погибла во время пожара.

В Новосибирской области проходит следственная проверка по факту гибели 29-летней женщины и её ребёнка 2017 года рождения, которые погибли во время пожара в Татарском районе.

Как сообщили в СУ СК по региону, предварительная причина ЧП – неисправность электропроводки загоревшегося дома.

«В настоящее время следователями СКР и сотрудниками МЧС продолжается осмотр места происшествия. Назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – рассказали в ведомстве.

Напомним, частный дом, где находилась женщина с маленьким ребёнком, загорелся 24 декабря.