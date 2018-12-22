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Погибшими в огне женщиной с ребёнком занялись новосибирские следователи

Рубрика: проиcшествия

24.12.2018 15:30

фото с сайта pixabay.com

Следственный комитет Новосибирской области устанавливает обстоятельства смерти сибирячки с маленьким ребёнком – семья трагически погибла во время пожара.

В Новосибирской области проходит следственная проверка по факту гибели 29-летней женщины и её ребёнка 2017 года рождения, которые погибли во время пожара в Татарском районе.

Как сообщили в СУ СК по региону, предварительная причина ЧП – неисправность электропроводки загоревшегося дома.

«В настоящее время следователями СКР и сотрудниками МЧС продолжается осмотр места происшествия. Назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – рассказали в ведомстве.

Напомним, частный дом, где находилась женщина с маленьким ребёнком, загорелся 24 декабря.

Теги: пожар СКР дети

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Лента новостей

Предложить новость

Самолёт из Новосибирска вернулся в аэропорт из-за неисправности

сегодня 16:23 Хроника 0 Коммент.

Суровые холода задержатся на неделю в Новосибирске

сегодня 16:18 Общество 0 Коммент.

Морозы могли помешать новосибирским депутатам ограничить мэра двумя сроками

сегодня 15:48 Политика 0 Коммент.

Погибшими в огне женщиной с ребёнком занялись новосибирские следователи

сегодня 15:30 Хроника 0 Коммент.

Грабитель с ножом напал на пожилую сибирячку в лифте

сегодня 14:45 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:46 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:15 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:58 Хроника 0 Коммент.

Пациент погиб при пожаре в новосибирской больнице

сегодня 10:35 Хроника 0 Коммент.

За три года в Новосибирске построят 13 новых детских садов

сегодня 10:23 Общество 0 Коммент.

В топ лучших реальных новостных заголовков 2018 года попал Сиб.фм

сегодня 08:24 Общество 0 Коммент.

Как избежать обморожения – советы МЧС Новосибирской области

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:03 Политика 0 Коммент.

Полуголые Деды Морозы пробежались по Новосибирску и нырнули в прорубь

вчера 12:49 Общество 0 Коммент.

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