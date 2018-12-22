Премьера фильма «Доктор Кто: Решение» пройдёт в первую январскую ночь в Новосибирске

постер сериала «Доктор Кто» из группы «Кинотеатр "Победа"» в соцсети «ВКонтакте»

Новосибирский кинотеатр «Победа» организовывает показ долгожданного кино для поклонников вселенной «Доктора Кто» — на этот раз главным героем станет женщина.

В ночь с 1 на 2 января в кинотеатре «Победа» состоится праздничный показ фильма «Доктор Кто: Решение». Новосибирцы смогут вместе с другими фанатами данной киновселенной насладится премьерой картины.

Обычно самый продолжительный и один из самых успешных сериалов – «Доктор Кто» – радовал поклонников рождественскими выпусками. Но на этот раз борьба со страшным злом пройдёт в новогоднюю пору.

«Впрочем, если настоящих фанатов сериала не смущает даже неожиданное воплощение культового героя в женском образе, то уж замена Рождества на Новый год и подавно воспринимается скорее как приятное разнообразие. Посмотрим, как справится с мировым злом загадочная белокурая женщина, упавшая с ночного неба, вместе со своими верными союзниками», – анонсировали в группе «Победы» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в декабре в новосибирском кинотеатре показали фантастические короткометражки.