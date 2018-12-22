Премьера фильма «Доктор Кто: Решение» пройдёт в первую январскую ночь в Новосибирске

6 баллов
-30
68.01 77.97
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Самолёт из Новосибирска вернулся в аэропорт из-за неисправности

сегодня 16:23 Хроника 0 Коммент.

Суровые холода задержатся на неделю в Новосибирске

сегодня 16:18 Общество 0 Коммент.

Морозы могли помешать новосибирским депутатам ограничить мэра двумя сроками

сегодня 15:48 Политика 0 Коммент.

Погибшими в огне женщиной с ребёнком занялись новосибирские следователи

сегодня 15:30 Хроника 0 Коммент.

Грабитель с ножом напал на пожилую сибирячку в лифте

сегодня 14:45 Хроника 0 Коммент.

Активисты попросили Травникова сделать презервативы бесплатными

сегодня 12:46 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы замёрзли в застрявшей на путях электричке

сегодня 12:15 Хроника 0 Коммент.

В Карасуке «задушенный» таксист выбрался из багажника и сбежал от грабителей

сегодня 11:58 Хроника 0 Коммент.

Пациент погиб при пожаре в новосибирской больнице

сегодня 10:35 Хроника 0 Коммент.

За три года в Новосибирске построят 13 новых детских садов

сегодня 10:23 Общество 0 Коммент.

В топ лучших реальных новостных заголовков 2018 года попал Сиб.фм

сегодня 08:24 Общество 0 Коммент.

Как избежать обморожения – советы МЧС Новосибирской области

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Сквозь лёд и пламя – Итоги недели Сиб.фм

вчера 15:03 Политика 0 Коммент.

Полуголые Деды Морозы пробежались по Новосибирску и нырнули в прорубь

вчера 12:49 Общество 0 Коммент.

Аномальные морозы до -40 градусов идут в Новосибирск

вчера 12:07 Общество 0 Коммент.

Молодую косулю вылечили и отпустили на волю в Новосибирской области

вчера 10:24 Общество 0 Коммент.

Жириновскому донесли о подделке подписи в поддержку кандидата в мэры Новосибирска

22.12.2018 Политика 0 Коммент.

Памятник бездомной собаке с копилкой установят в Новосибирске

22.12.2018 Культура 0 Коммент.

В МЧС назвали причину пожара с выпрыгнувшими из окна детьми

22.12.2018 Хроника 0 Коммент.

Премьера фильма «Доктор Кто: Решение» пройдёт в первую январскую ночь в Новосибирске

Рубрика: афиша

24.12.2018 13:08

постер сериала «Доктор Кто» из группы «Кинотеатр "Победа"» в соцсети «ВКонтакте»

Новосибирский кинотеатр «Победа» организовывает показ долгожданного кино для поклонников вселенной «Доктора Кто» — на этот раз главным героем станет женщина.

В ночь с 1 на 2 января в кинотеатре «Победа» состоится праздничный показ фильма «Доктор Кто: Решение». Новосибирцы смогут вместе с другими фанатами данной киновселенной насладится премьерой картины.

Обычно самый продолжительный и один из самых успешных сериалов – «Доктор Кто» – радовал поклонников рождественскими выпусками. Но на этот раз борьба со страшным злом пройдёт в новогоднюю пору.

«Впрочем, если настоящих фанатов сериала не смущает даже неожиданное воплощение культового героя в женском образе, то уж замена Рождества на Новый год и подавно воспринимается скорее как приятное разнообразие. Посмотрим, как справится с мировым злом загадочная белокурая женщина, упавшая с ночного неба, вместе со своими верными союзниками», – анонсировали в группе «Победы» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в декабре в новосибирском кинотеатре показали фантастические короткометражки.

Теги: Победа кинотеатры

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Самолёт из Новосибирска вернулся в аэропорт из-за неисправности

сегодня 16:23 Хроника 0 Коммент.

Суровые холода задержатся на неделю в Новосибирске

сегодня 16:18 Общество 0 Коммент.

Морозы могли помешать новосибирским депутатам ограничить мэра двумя сроками

сегодня 15:48 Политика 0 Коммент.

Погибшими в огне женщиной с ребёнком занялись новосибирские следователи

сегодня 15:30 Хроника 0 Коммент.

Грабитель с ножом напал на пожилую сибирячку в лифте

сегодня 14:45 Хроника 0 Коммент.

Активисты попросили Травникова сделать презервативы бесплатными

сегодня 12:46 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы замёрзли в застрявшей на путях электричке

сегодня 12:15 Хроника 0 Коммент.

В Карасуке «задушенный» таксист выбрался из багажника и сбежал от грабителей

сегодня 11:58 Хроника 0 Коммент.

Пациент погиб при пожаре в новосибирской больнице

сегодня 10:35 Хроника 0 Коммент.

За три года в Новосибирске построят 13 новых детских садов

сегодня 10:23 Общество 0 Коммент.

В топ лучших реальных новостных заголовков 2018 года попал Сиб.фм

сегодня 08:24 Общество 0 Коммент.

Как избежать обморожения – советы МЧС Новосибирской области

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Сквозь лёд и пламя – Итоги недели Сиб.фм

вчера 15:03 Политика 0 Коммент.

Полуголые Деды Морозы пробежались по Новосибирску и нырнули в прорубь

вчера 12:49 Общество 0 Коммент.

Аномальные морозы до -40 градусов идут в Новосибирск

вчера 12:07 Общество 0 Коммент.

Молодую косулю вылечили и отпустили на волю в Новосибирской области

вчера 10:24 Общество 0 Коммент.

Жириновскому донесли о подделке подписи в поддержку кандидата в мэры Новосибирска

22.12.2018 Политика 0 Коммент.

Памятник бездомной собаке с копилкой установят в Новосибирске

22.12.2018 Культура 0 Коммент.

В МЧС назвали причину пожара с выпрыгнувшими из окна детьми

22.12.2018 Хроника 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
22.09.2018

Сохранить любой ценой

Можно ли сохранить историческое здание бывшего кин...

Читать далее
Image
11.07.2017

«Победа.док»: реальное кино

Программа документальных фильмов со всег...

Читать далее
Image
06.08.2015

Константин Кошкин, PR-директор фестиваля «GRELKA fest»

Читать далее

Новости по теме

Путешествия во времени и «чужие» ждут сибиряков на кинофестивале в «Победе» 29.11.2018 Художник из Германии проведёт беседу-перформанс в новосибирском кинотеатре 16.11.2018 Новосибирцам предлагают вспомнить фильмы Алексея Германа в «Победе» 09.11.2018 Монумент Славы отреставрируют в Новосибирске 08.11.2018

Популярное

Image

«Неудачное» окрашивание сибирячки оказалось лучше её ожиданий

Image

Мальчик замёрз насмерть по дороге из школы в Новокузнецке

Image

Испуганные дети выпрыгнули из окна загоревшегося дома в Новосибир...

Image

Томские врачи ювелирно вынули из бронха ребёнка пельмень

Image

Морозы вернутся в потеплевший Новосибирск

Image

Тёплый пол чуть не погубил шесть человек в Новосибирске

Image

Запертого в машине ребёнка вызволили новосибирские спасатели

Image

Аномальные морозы до -40 градусов идут в Новосибирск

Image

Человек с глазуньей на ботинках удивил пассажиров новосибирского ...

Image

Новосибирский суд арестовал основателя САХО

Image

Новосибирская опера теряет голос

Image

Самого молодого депутата Заксобрания выдвигают в мэры Новосибирск...

Image

Новосибирец с психическим расстройством победил в «Битве экстрасе...