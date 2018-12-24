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Радио «Городская волна» дарит вкусную пиццу с доставкой

Рубрика: общество

24.12.2018 17:45

фото предоставило «Выбери радио»

На «Городской волне 101.4 FM» продолжается оригинальный проект «Гордость города»; каждый будний день можно выиграть большую горячую пиццу с доставкой.

Для того, чтобы выиграть и получить вкуснейшую пиццу от «Додо пицца», нужно продемонстрировать знание Новосибирска и его достопримечательностей. А именно, внимательно слушать передачу «Новосибирск — Главный!» на волне 101,4 FM с 8:00 до 10:00 утра по будням, ждать задания ведущих, связанного со знанием нашего города, и первым прислать сообщение с правильным ответом на короткий номер 5522 или в WhatsApp радио «Городская волна» по номеру 8-913-787-60-05. СМС-сообщение должно начинаться с кодовой комбинации: 101.4 (стоимость не более 14,01 рубля с НДС).

Аппетитные призы от радио «Городская волна» выиграли более 200 новосибирцев!

Информация по телефону +7 (383) 362-07-67.

Возрастное ограничение 16+.

Напомним, в июле радио «Городская волна» поздравило новосибирцев с Днём города.

Теги: СМИ музыка конкурсы еда

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Лента новостей

Предложить новость

Радио «Городская волна» дарит вкусную пиццу с доставкой

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

Ледовые скульпторы сразятся в новосибирском «театральном» конкурсе

сегодня 17:37 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы оказались самыми ярыми любителями мандаринов

сегодня 16:43 Общество 0 Коммент.

Самолёт из Новосибирска вернулся в аэропорт из-за неисправности

сегодня 16:23 Хроника 0 Коммент.

Суровые холода задержатся на неделю в Новосибирске

сегодня 16:18 Общество 0 Коммент.

Морозы могли помешать новосибирским депутатам ограничить мэра двумя сроками

сегодня 15:48 Политика 0 Коммент.

Погибшими в огне женщиной с ребёнком занялись новосибирские следователи

сегодня 15:30 Хроника 0 Коммент.

Грабитель с ножом напал на пожилую сибирячку в лифте

сегодня 14:45 Хроника 0 Коммент.

Женщина с маленьким ребёнком погибли при пожаре в Новосибирской области

сегодня 13:04 Хроника 0 Коммент.

Активисты попросили Травникова сделать презервативы бесплатными

сегодня 12:46 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы замёрзли в застрявшей на путях электричке

сегодня 12:15 Хроника 0 Коммент.

В Карасуке «задушенный» таксист выбрался из багажника и сбежал от грабителей

сегодня 11:58 Хроника 0 Коммент.

Пациент погиб при пожаре в новосибирской больнице

сегодня 10:35 Хроника 0 Коммент.

За три года в Новосибирске построят 13 новых детских садов

сегодня 10:23 Общество 0 Коммент.

В топ лучших реальных новостных заголовков 2018 года попал Сиб.фм

сегодня 08:24 Общество 0 Коммент.

Как избежать обморожения – советы МЧС Новосибирской области

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Сквозь лёд и пламя – Итоги недели Сиб.фм

вчера 15:03 Политика 0 Коммент.

Полуголые Деды Морозы пробежались по Новосибирску и нырнули в прорубь

вчера 12:49 Общество 0 Коммент.

Аномальные морозы до -40 градусов идут в Новосибирск

вчера 12:07 Общество 0 Коммент.

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