Радио «Городская волна» дарит вкусную пиццу с доставкой

фото предоставило «Выбери радио»

На «Городской волне 101.4 FM» продолжается оригинальный проект «Гордость города»; каждый будний день можно выиграть большую горячую пиццу с доставкой.

Для того, чтобы выиграть и получить вкуснейшую пиццу от «Додо пицца», нужно продемонстрировать знание Новосибирска и его достопримечательностей. А именно, внимательно слушать передачу «Новосибирск — Главный!» на волне 101,4 FM с 8:00 до 10:00 утра по будням, ждать задания ведущих, связанного со знанием нашего города, и первым прислать сообщение с правильным ответом на короткий номер 5522 или в WhatsApp радио «Городская волна» по номеру 8-913-787-60-05. СМС-сообщение должно начинаться с кодовой комбинации: 101.4 (стоимость не более 14,01 рубля с НДС).

Аппетитные призы от радио «Городская волна» выиграли более 200 новосибирцев!

Информация по телефону +7 (383) 362-07-67.

Возрастное ограничение 16+.

Напомним, в июле радио «Городская волна» поздравило новосибирцев с Днём города.