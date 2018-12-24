Радио «Городская волна» дарит вкусную пиццу с доставкой

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Радио «Городская волна» дарит вкусную пиццу с доставкойРубрика: общество
24.12.2018 17:45
фото предоставило «Выбери радио»
На «Городской волне 101.4 FM» продолжается оригинальный проект «Гордость города»; каждый будний день можно выиграть большую горячую пиццу с доставкой.
Для того, чтобы выиграть и получить вкуснейшую пиццу от «Додо пицца», нужно продемонстрировать знание Новосибирска и его достопримечательностей. А именно, внимательно слушать передачу «Новосибирск — Главный!» на волне 101,4 FM с 8:00 до 10:00 утра по будням, ждать задания ведущих, связанного со знанием нашего города, и первым прислать сообщение с правильным ответом на короткий номер 5522 или в WhatsApp радио «Городская волна» по номеру 8-913-787-60-05. СМС-сообщение должно начинаться с кодовой комбинации: 101.4 (стоимость не более 14,01 рубля с НДС).
Аппетитные призы от радио «Городская волна» выиграли более 200 новосибирцев!
Информация по телефону +7 (383) 362-07-67.
Возрастное ограничение 16+.
Напомним, в июле радио «Городская волна» поздравило новосибирцев с Днём города.
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Лента новостей
Ледовые скульпторы сразятся в новосибирском «театральном» конкурсе
Морозы могли помешать новосибирским депутатам ограничить мэра двумя сроками
Погибшими в огне женщиной с ребёнком занялись новосибирские следователи
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