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Самолёт из Новосибирска вернулся в аэропорт из-за неисправности

Рубрика: проиcшествия

24.12.2018 16:23

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Embraer Е-170 выполнял рейс из Новосибирска в Нижневартовск, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за шасси.

Новосибирский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ проводит проверку по факту возврата в аэропорт вылета самолёта, отправившегося в Нижневартовск из аэропорта Толмачёво 24 декабря.

Рейс выполняла авиакомпания S7, борт по расписанию покинул аэропорт в 07:05. Но уже в 8:20 приземлился обратно. Никто из 67 пассажиров и 4 членов экипажа не пострадал, воздушное судно также не имеет повреждений.

«Предварительно, причиной возврата в аэропорт вылета стал сигнал о неубранном после взлета шасси, вследствие чего капитан воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета», – сообщили в ведомстве.

Напомним, в декабре три нетрезвых пассажира задержали вылет самолёта из Новосибирска. 

 

Теги: авиация Толмачёво

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