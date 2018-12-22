Самолёт из Новосибирска вернулся в аэропорт из-за неисправности

Лента новостейПредложить новость
Морозы могли помешать новосибирским депутатам ограничить мэра двумя сроками
Погибшими в огне женщиной с ребёнком занялись новосибирские следователи
В Карасуке «задушенный» таксист выбрался из багажника и сбежал от грабителей
Полуголые Деды Морозы пробежались по Новосибирску и нырнули в прорубь
Самолёт из Новосибирска вернулся в аэропорт из-за неисправностиРубрика: проиcшествия
24.12.2018 16:23
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Embraer Е-170 выполнял рейс из Новосибирска в Нижневартовск, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за шасси.
Новосибирский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ проводит проверку по факту возврата в аэропорт вылета самолёта, отправившегося в Нижневартовск из аэропорта Толмачёво 24 декабря.
Рейс выполняла авиакомпания S7, борт по расписанию покинул аэропорт в 07:05. Но уже в 8:20 приземлился обратно. Никто из 67 пассажиров и 4 членов экипажа не пострадал, воздушное судно также не имеет повреждений.
«Предварительно, причиной возврата в аэропорт вылета стал сигнал о неубранном после взлета шасси, вследствие чего капитан воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета», – сообщили в ведомстве.
Напомним, в декабре три нетрезвых пассажира задержали вылет самолёта из Новосибирска.
Комментарии
Лента новостей
Морозы могли помешать новосибирским депутатам ограничить мэра двумя сроками
Погибшими в огне женщиной с ребёнком занялись новосибирские следователи
В Карасуке «задушенный» таксист выбрался из багажника и сбежал от грабителей
Полуголые Деды Морозы пробежались по Новосибирску и нырнули в прорубь
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное