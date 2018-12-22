Суровые холода задержатся на неделю в Новосибирске

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Пришедшие в предновогоднюю пору морозы будут сопровождать новосибирцев почти до конца этой длинной рабочей недели.

По сообщению Западно-Сибирского гидрометцентра, низкие температуры продержатся в области как минимум ещё три дня. В эту ночь, на 25 января, прогнозируют холода -32…-37 градусов, местами до -42. Днём температура немного поднимется: -23…-28, местами до -35 градусов.

Ночью в среду, 26 декабря, температура также составит -32…-37 градусов, местами до -42. Днём будет -24…-29, местами до -35 градусов.

В четверг, 27 декабря, ночные температуры составят -28…-33, местами до -38 градусов. Днём прогнозируется -22…-27 градусов, местами до -32.

Все дни будет восточный ветер с силой в 2-7 метров в секунду. Осадков не ожидается.

Напомним, в декабре в МЧС дали советы новосибирцам, как выжить в морозы.