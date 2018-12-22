В Карасуке «задушенный» таксист выбрался из багажника и сбежал от грабителей

фото предоставила пресс-служба МВД по НСО

В Новосибирской области двое мужчин напали на таксиста, решив украсть его автомобиль.

Как рассказала Сиб.фм референт пресс-службы ГУ МВД по НСО Аягоз Ашимова, 21 декабря два молодых человека возраста 22 и 26 лет вызвали такси в Карасуке. Выпивая алкоголь, они заранее договорились угнать автомобиль и взяли с собой верёвку.

Уже в такси, когда оно проезжало по безлюдному участку мимо гаражей, один из налётчиков сзади накинул петлю на шею 37-летнего водителя. Как только таксист перестал подавать признаки жизни, грабители, решив, что он умер, перетащили его тело в багажник и продолжили поездку.

Однако таксист очнулся, самостоятельно выбрался из багажника и вызвал полицию. Силовики оперативно задержали преступников на одной из улиц Карасука. На данный момент они оба арестованы, возбуждено уголовное дело по двум статьям «Покушение на преступление» и «Покушение на убийство».

Напомним, в сентябре двое новосибирцев напали на таксиста и попали в аварию на его автомобиле.