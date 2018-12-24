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В Новосибирске МЧМ по хоккею пройдёт при поддержке федерального центра

Рубрика: общество

24.12.2018 17:21

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

На заседании с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковы обсудили вопросы проведения Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2033 году.

Сегодня, 24 декабря, на заседании под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова обсудили различные вопросы предстоящего Молодёжного чемпионата мира по хоккею.

Важной темой, помимо строительства новых спортивных комплексов под МЧМ, являлась возможность оказания помощи со стороны федерального центра. Ожидается не только финансовая, но и организационная поддержка.

«Поддержку окажем, связанную с вопросами виз, таможни, — всё, что зависит от федерального центра. В министерстве будет создана межведомственная рабочая группа и заместитель министра входит в оргкомитет, который создан в Новосибирской области», — отметил министр спорта РФ Павел Колобков.

На строительство новой ледовой арены в областном бюджете заложено 1,3 миллиарда рублей. Федеральное софинансирование составит 300 миллионов рублей. По мнению Андрея Травникова, этих средств достаточно для запланированного строительства.

«Нам предстоит выполнить большой объем работ в ближайшие три года — не только строительных, но и организационных. С учетом того, что мы изучили опыт коллег, мы понимаем, какие вопросы надо решить, но расслабляться нельзя, спектр вопросов достаточно большой», — заявил Губернатор.

Напомним, в декабре губернатор высказался по поводу разделения матчей МЧМ по хоккею между Новосибирском и Омском. 

Теги: хоккей Травников Андрей

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