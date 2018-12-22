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Морозы могли помешать новосибирским депутатам ограничить мэра двумя сроками

Рубрика: политика

24.12.2018 15:48

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

В Новосибирске восемь депутатов отказались голосовать за ограничение срока полномочий мэра города.

Сегодня, 24 декабря, состоялась сессия по рассмотрению и принятию поправок в городской устав Новосибирска. Главной темой было ограничение полномочий мэра города двумя сроками, однако решение не было принято по причине нехватки голосов.

Для принятия какой-либо поправки требуется две трети положительных голосов от общего состава Совета депутатов – 34 голоса из 50. Несмотря на то, что сегодня было зарегистрировано 39 человек, поправку не приняли из-за восьми не проголосовавших. «За» проголосовало 28 человек. 

«Сегодня на сессии во время голосования изменения не были приняты, потому что не хватило голосов депутатов. Дело в том, что, видимо, из-за морозов или каких-то ещё проблем целый ряд депутатов не смогли добраться до сессии вовремя или вообще не присутствовали. Из тех, кто присутствовал, восемь человек вообще не голосовали ни "за", ни "против". Просто не участвовали в голосовании», – рассказал депутат Совета депутатов Дмитрий Валерьевич Прибаловец.

Напомним, в сентябре в интернете появилось открытое письмо, предлагающее ограничить сроки мэра Новосибирска.

Теги: мэр Совет депутатов Новосибирска

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Лента новостей

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Суровые холода задержатся на неделю в Новосибирске

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сегодня 12:15 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:58 Хроника 0 Коммент.

Пациент погиб при пожаре в новосибирской больнице

сегодня 10:35 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:23 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:24 Общество 0 Коммент.

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