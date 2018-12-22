За три года в Новосибирске построят 13 новых детских садов

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В рамках национального проекта «Демография» в Новосибирск на строительство социальных объектов выделят около 2 миллиардов рублей.

Национальный проект «Демография» начинает свою работу в 2019 году. В связи с этим федеральный бюджет выделит Новосибирску на строительство соцобъектов 2,370 млрд рублей. На эти средства в городе построят за три года, с 2019 по 2021, 13 детских садов с ясельными группами на 2 710 мест.

«Работа в этом направлении в нашем городе ведётся давно, строительство новых и реконструкция уже имеющихся социальных учреждений является для нас одним из главных приоритетов развития Новосибирска. Наша программа совпала с федеральным проектом. Убеждён, совместными усилиями нам удастся существенно продвинуться в решении вопроса нехватки мест в детских садах», – рассказал мэр Анатолий Локоть.

За последние пять лет в Новосибирске появились 29 детских садов. В следующем году введут в эксплуатацию ещё семь учреждений для дошколят, общая вместимость которых составит 1 105 мест.

Также в городе продолжается строительство школ. В этом году ввели в эксплуатацию две школы и две пристройки общей вместимостью 2 289 мест.

«Сегодня продолжается возведение ещё пяти учреждений образования: пристройки к школе на улице Охотской в Заельцовском районе (525 мест), школ на улице Виталия Потылицына (жилмассив «Плющихинский»), на улице Титова в Ленинском районе (жилмассив «Чистая Слобода»), на улице Виктора Шевелева в Кировском районе (жилмассив «Южно-Чемской»), на улице Тюленина в Калининском районе (жилмассив «Родники»). Каждая из них – на 1 100 мест», – отметили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Напомним, 1 сентября в микрорайоне Весеннем открыли самую большую школу Новосибирска.