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За три года в Новосибирске построят 13 новых детских садов

Рубрика: общество

24.12.2018 10:23

фото с сайта pixabay.com

В рамках национального проекта «Демография» в Новосибирск на строительство социальных объектов выделят около 2 миллиардов рублей.

Национальный проект «Демография» начинает свою работу в 2019 году. В связи с этим федеральный бюджет выделит Новосибирску на строительство соцобъектов 2,370 млрд рублей. На эти средства в городе построят за три года, с 2019 по 2021, 13 детских садов с ясельными группами на 2 710 мест.

«Работа в этом направлении в нашем городе ведётся давно, строительство новых и реконструкция уже имеющихся социальных учреждений является для нас одним из главных приоритетов развития Новосибирска. Наша программа совпала с федеральным проектом. Убеждён, совместными усилиями нам удастся существенно продвинуться в решении вопроса нехватки мест в детских садах», – рассказал мэр Анатолий Локоть.

За последние пять лет в Новосибирске появились 29 детских садов. В следующем году введут в эксплуатацию ещё семь учреждений для дошколят, общая вместимость которых составит 1 105 мест.

Также в городе продолжается строительство школ. В этом году ввели в эксплуатацию две школы и две пристройки общей вместимостью 2 289 мест.

«Сегодня продолжается возведение ещё пяти учреждений образования: пристройки к школе на улице Охотской в Заельцовском районе (525 мест), школ на улице Виталия Потылицына (жилмассив «Плющихинский»), на улице Титова в Ленинском районе (жилмассив «Чистая Слобода»), на улице Виктора Шевелева в Кировском районе (жилмассив «Южно-Чемской»), на улице Тюленина в Калининском районе (жилмассив «Родники»). Каждая из них – на 1 100 мест», – отметили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Напомним, 1 сентября в микрорайоне Весеннем открыли самую большую школу Новосибирска.

Теги: демография школы детские сады Мэрия Новосибирска Локоть Анатолий

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Лента новостей

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сегодня 16:23 Хроника 0 Коммент.

Суровые холода задержатся на неделю в Новосибирске

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сегодня 15:30 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:15 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:58 Хроника 0 Коммент.

Пациент погиб при пожаре в новосибирской больнице

сегодня 10:35 Хроника 0 Коммент.

За три года в Новосибирске построят 13 новых детских садов

сегодня 10:23 Общество 0 Коммент.

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