72 % новосибирцев не считают виртуальный флирт изменой

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Специалисты развлекательной соцсети «Фотострана» опросили более 700 жителей Новосибирска и выяснили, считают ли они виртуальный флирт изменой и как к нему относятся.

Более 50 % опрошенных отметили, что не считают виртуальный флирт изменой. По их мнению, флирт в социальных сетях и на сайтах знакомств это не более, чем фантазии, игра и развлечение и относится к нему серьезно не стоит.

«Флирт – это разнообразие, мечта о несбывшихся мечтах», – прокомментировала свой ответ Людмила, одна из участниц опроса.

Стоит отметить, что мнение мужчин и женщин разделились. Среди мужчин 72 % не считают виртуальный флирт изменой, а среди женщин – всего 28 %.

37 % респондентов ответили, что виртуальный флирт – это измена. Большинство из них – женщины.

«Виртуальный флирт – это измена душою. Если вам хочется флиртовать и тратить время на другого человека, значит не очень-то вы любите своего. Не лучше ли сходить в театр с любимым, просто побродить по городу, устроить романтический ужин. Время – это то, что никогда не вернёшь, лучше тратить его на любимых людей», – Зинаида, одна из участниц опроса.

Оставшиеся не определились со своим мнением по этому вопросу.

Напомним, в декабре исследователи выяснили, что почти половина новосибирцев обращает внимание при знакомстве сначала на одежду.