72 % новосибирцев не считают виртуальный флирт изменой

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72 % новосибирцев не считают виртуальный флирт изменойРубрика: общество
02.01.2019 11:34
фото с сайта pixabay.com
Специалисты развлекательной соцсети «Фотострана» опросили более 700 жителей Новосибирска и выяснили, считают ли они виртуальный флирт изменой и как к нему относятся.
Более 50 % опрошенных отметили, что не считают виртуальный флирт изменой. По их мнению, флирт в социальных сетях и на сайтах знакомств это не более, чем фантазии, игра и развлечение и относится к нему серьезно не стоит.
«Флирт – это разнообразие, мечта о несбывшихся мечтах», – прокомментировала свой ответ Людмила, одна из участниц опроса.
Стоит отметить, что мнение мужчин и женщин разделились. Среди мужчин 72 % не считают виртуальный флирт изменой, а среди женщин – всего 28 %.
37 % респондентов ответили, что виртуальный флирт – это измена. Большинство из них – женщины.
«Виртуальный флирт – это измена душою. Если вам хочется флиртовать и тратить время на другого человека, значит не очень-то вы любите своего. Не лучше ли сходить в театр с любимым, просто побродить по городу, устроить романтический ужин. Время – это то, что никогда не вернёшь, лучше тратить его на любимых людей», – Зинаида, одна из участниц опроса.
Оставшиеся не определились со своим мнением по этому вопросу.
Напомним, в декабре исследователи выяснили, что почти половина новосибирцев обращает внимание при знакомстве сначала на одежду.
Комментарии
А для холстяков?
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