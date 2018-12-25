Дефицитный бюджет на 2019 год приняли депутаты Новосибирска

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В проект бюджета в период рассмотрения внесено девять поправок, которые так или иначе нашли отражение в итоговом документе.

Совет депутатов Новосибирска единогласно принял во втором чтении проект бюджета областного центра на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Доходы городского бюджета в 2019 году составят 42 миллиарда 960 миллионов рублей, расходы — 44 млрд 948 млн рублей. Дефицит превысит 1,9 млрд рублей.

В числе вносимых поправок – увеличение суммы на исполнение наказов избирателей, выделение средств на обустройство конечных остановок общественного транспорта, приобретение уборочной техники. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подтвердил, что в проект бюджета внесены средства для закупки в 2019 году 10 единиц малогабаритной техники для уборки тротуаров.

Градоначальник также подчеркнул, что работа над главным городским документом будет продолжена даже после Нового года. «В документе пока не учтены 1,1 млрд рублей – 10 % норматива отчислений по упрощённой системе налогообложения, которые получит Новосибирск в 2019 году. Они выделены, но в документе не отражены. В первом квартале 2019 года эти средства необходимо включить в доходную часть бюджета. Это позволит нам сбалансировать бюджет», – подчеркнул глава

В плановом периоде 2020-2021 годов параметры бюджета запланированы с ежегодным ростом: к 2021 году доходная часть бюджета – на уровне 45 млрд 925 млн рублей, расходы в 2021 году – 47 млрд рублей.

Напомним, в декабре, на предпоследней сессии Совета депутатов Новосибирска в этом году центральным вопросом для споров и жарких дискуссий стало обсуждение бюджета Новосибирска на 2019 год.