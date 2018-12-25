9 баллов
-27
68.74 78.43
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

«Миша, давай по новой»: Локоть запустил свой блог на YouTube

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирский активист осудил «культ поклонения презервативу»

сегодня 17:19 Общество 0 Коммент.

После пожара в новосибирской больнице возбуждено уголовное дело

сегодня 16:27 Общество 0 Коммент.

Совет депутатов Новосибирска решит судьбу «второго тура»

сегодня 16:18 Политика 0 Коммент.

Театральный вагон запустили в новосибирском метро

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирские единороссы сменят руководство

сегодня 15:33 Политика 0 Коммент.

Тепло для новых потребителей: новосибирская СГК подключила больше объектов

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

Огромный гимнастический центр открыли в Новосибирске

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

ГЖИ обязала «Достойный сервис» обеспечить ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учёта тепла

сегодня 13:42 Общество 0 Коммент.

Дефицитный бюджет на 2019 год приняли депутаты Новосибирска

сегодня 12:37 Экономика 0 Коммент.

Сбежавшего из психбольницы опасного пациента поймали в Куйбышеве

сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске дешевле нанять Деда Мороза, чем стать им

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

Главным архитектором Новосибирской области стал чиновник из Череповца

сегодня 11:22 Политика 0 Коммент.

Тепло возвращается в дома замёрзших бердчан

сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирец выманил деньги у наивных пенсионеров в канун Нового Года

сегодня 10:16 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк получит вомбатов в обмен на медвежонка Ростика

сегодня 09:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирский справочник о жизни с ВИЧ теперь стал доступен в Google Play

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура отвоёвывает у мэрии квартиру для ребёнка-инвалида

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Дефицитный бюджет на 2019 год приняли депутаты Новосибирска

Рубрика: экономика

25.12.2018 12:37

фото с сайта pixabay.com

В проект бюджета в период рассмотрения внесено девять поправок, которые так или иначе нашли отражение в итоговом документе.

Совет депутатов Новосибирска единогласно принял во втором чтении проект бюджета областного центра на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Доходы городского бюджета в 2019 году составят 42 миллиарда 960 миллионов рублей, расходы — 44 млрд 948 млн рублей. Дефицит превысит 1,9 млрд рублей.

В числе вносимых поправок – увеличение суммы на исполнение наказов избирателей, выделение средств на обустройство конечных остановок общественного транспорта, приобретение уборочной техники. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подтвердил, что в проект бюджета внесены средства для закупки в 2019 году 10 единиц малогабаритной техники для уборки тротуаров.

Градоначальник также подчеркнул, что работа над главным городским документом будет продолжена даже после Нового года. «В документе пока не учтены 1,1 млрд рублей – 10 % норматива отчислений по упрощённой системе налогообложения, которые получит Новосибирск в 2019 году. Они выделены, но в документе не отражены. В первом квартале 2019 года эти средства необходимо включить в доходную часть бюджета. Это позволит нам сбалансировать бюджет», – подчеркнул глава

В плановом периоде 2020-2021 годов параметры бюджета запланированы с ежегодным ростом: к 2021 году доходная часть бюджета – на уровне 45 млрд 925 млн рублей, расходы в 2021 году – 47 млрд рублей.

Напомним, в декабре, на предпоследней сессии Совета депутатов Новосибирска в этом году центральным вопросом для споров и жарких дискуссий стало обсуждение бюджета Новосибирска на 2019 год.

Теги: бюджет Мэрия Новосибирска деньги

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

«Миша, давай по новой»: Локоть запустил свой блог на YouTube

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирский активист осудил «культ поклонения презервативу»

сегодня 17:19 Общество 0 Коммент.

После пожара в новосибирской больнице возбуждено уголовное дело

сегодня 16:27 Общество 0 Коммент.

Совет депутатов Новосибирска решит судьбу «второго тура»

сегодня 16:18 Политика 0 Коммент.

Театральный вагон запустили в новосибирском метро

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирские единороссы сменят руководство

сегодня 15:33 Политика 0 Коммент.

Тепло для новых потребителей: новосибирская СГК подключила больше объектов

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

Огромный гимнастический центр открыли в Новосибирске

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

ГЖИ обязала «Достойный сервис» обеспечить ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учёта тепла

сегодня 13:42 Общество 0 Коммент.

Дефицитный бюджет на 2019 год приняли депутаты Новосибирска

сегодня 12:37 Экономика 0 Коммент.

Сбежавшего из психбольницы опасного пациента поймали в Куйбышеве

сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске дешевле нанять Деда Мороза, чем стать им

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

Главным архитектором Новосибирской области стал чиновник из Череповца

сегодня 11:22 Политика 0 Коммент.

Тепло возвращается в дома замёрзших бердчан

сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирец выманил деньги у наивных пенсионеров в канун Нового Года

сегодня 10:16 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк получит вомбатов в обмен на медвежонка Ростика

сегодня 09:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирский справочник о жизни с ВИЧ теперь стал доступен в Google Play

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура отвоёвывает у мэрии квартиру для ребёнка-инвалида

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
07.12.2018

Городская электричка всё не едет

Что будет с амбициозным проект...

Читать далее
Image
22.05.2018

Реставрация на миллион

Как памятники архитектуры и культуры выживают в ...

Читать далее
Image
17.05.2018

В режиме ожидания

Ни штрафы, ни проверки мэрии не могут повлиять на простой ...

Читать далее
Image
14.05.2018

Сверхзадачи и сверхлюди

Сборная Новосибирской области по шахматам заво...

Читать далее
Image
04.05.2018

Стратегия Локтя

Мэр Новосибирска устал стоять с протянутой рукой

Читать далее
Image
19.02.2018

С чего начнётся новое метро: итоги опроса Сиб.фм

Как...

Читать далее

Новости по теме

«Миша, давай по новой»: Локоть запустил свой блог на YouTube сегодня 17:45 Совет депутатов Новосибирска решит судьбу «второго тура» сегодня 16:18 В Новосибирске дешевле нанять Деда Мороза, чем стать им сегодня 11:25

Популярное

Image

Мальчик замёрз насмерть по дороге из школы в Новокузнецке

Image

Испуганные дети выпрыгнули из окна загоревшегося дома в Новосибир...

Image

Томские врачи ювелирно вынули из бронха ребёнка пельмень

Image

Тёплый пол чуть не погубил шесть человек в Новосибирске

Image

Запертого в машине ребёнка вызволили новосибирские спасатели

Image

Аномальные морозы до -40 градусов идут в Новосибирск

Image

Новосибирцы замёрзли в застрявшей на путях электричке

Image

Человек с глазуньей на ботинках удивил пассажиров новосибирского ...

Image

Новосибирский суд арестовал основателя САХО

Image

Новосибирская опера теряет голос

Image

В МЧС назвали причину пожара с выпрыгнувшими из окна детьми

Image

Следователи проверяют новосибирскую психбольницу, откуда сбежал «...

Image

Выпрыгнувших из окна горящего дома детей лечат в новосибирской бо...