Главным архитектором Новосибирской области стал чиновник из Череповца

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Главным архитектором Новосибирской области стал чиновник из ЧереповцаРубрика: политика
25.12.2018 11:22
Фото: forum.cherepovets.net
В Новосибирской области назначен новый главный архитектор – им стал чиновник, работавший на родине губернатора региона Андрея Травникова.
Александр Авсейков назначен на должность заместителя министра строительства Новосибирской области – главного архитектора региона.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Авсейков был выбран по итогам открытого конкурса, который проходил осенью в два этапа.
С 2007 по 2018 год Александр Авсейков служил начальником Управления архитектуры и градостроительства мэрии Череповца. В октябре Авсейков перебрался в Новосибирск и до декабря работал заместителем директора ГБУ НСО «Геофонд НСО».
Александр Авсейков был награждён знаком «Почётный архитектор России», Орденом Мужества, медалью «За трудовую доблесть» и нагрудным знаком участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
Напомним, в декабре экс-глава минздрава Новосибирской области возглавил областной онкодиспансер.
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