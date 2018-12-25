Главным архитектором Новосибирской области стал чиновник из Череповца

Фото: forum.cherepovets.net

В Новосибирской области назначен новый главный архитектор – им стал чиновник, работавший на родине губернатора региона Андрея Травникова.

Александр Авсейков назначен на должность заместителя министра строительства Новосибирской области – главного архитектора региона.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Авсейков был выбран по итогам открытого конкурса, который проходил осенью в два этапа.

С 2007 по 2018 год Александр Авсейков служил начальником Управления архитектуры и градостроительства мэрии Череповца. В октябре Авсейков перебрался в Новосибирск и до декабря работал заместителем директора ГБУ НСО «Геофонд НСО».

Александр Авсейков был награждён знаком «Почётный архитектор России», Орденом Мужества, медалью «За трудовую доблесть» и нагрудным знаком участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Напомним, в декабре экс-глава минздрава Новосибирской области возглавил областной онкодиспансер.