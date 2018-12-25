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Главным архитектором Новосибирской области стал чиновник из Череповца

Рубрика: политика

25.12.2018 11:22

Фото: forum.cherepovets.net

В Новосибирской области назначен новый главный архитектор – им стал чиновник, работавший на родине губернатора региона Андрея Травникова.

Александр Авсейков назначен на должность заместителя министра строительства Новосибирской области – главного архитектора региона.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Авсейков был выбран по итогам открытого конкурса, который проходил осенью в два этапа.

С 2007 по 2018 год Александр Авсейков служил начальником Управления архитектуры и градостроительства мэрии Череповца. В октябре Авсейков перебрался в Новосибирск и до декабря работал заместителем директора ГБУ НСО «Геофонд НСО».

Александр Авсейков был награждён знаком «Почётный архитектор России», Орденом Мужества, медалью «За трудовую доблесть» и нагрудным знаком участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Напомним, в декабре экс-глава минздрава Новосибирской области возглавил областной онкодиспансер.

Теги: архитектура отставки и назначения Правительство Новосибирской области

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сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирский активист осудил «культ поклонения презервативу»

сегодня 17:19 Общество 0 Коммент.

После пожара в новосибирской больнице возбуждено уголовное дело

сегодня 16:27 Общество 0 Коммент.

Совет депутатов Новосибирска решит судьбу «второго тура»

сегодня 16:18 Политика 0 Коммент.

Театральный вагон запустили в новосибирском метро

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирские единороссы сменят руководство

сегодня 15:33 Политика 0 Коммент.

Тепло для новых потребителей: новосибирская СГК подключила больше объектов

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

Огромный гимнастический центр открыли в Новосибирске

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

ГЖИ обязала «Достойный сервис» обеспечить ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учёта тепла

сегодня 13:42 Общество 0 Коммент.

Дефицитный бюджет на 2019 год приняли депутаты Новосибирска

сегодня 12:37 Экономика 0 Коммент.

Сбежавшего из психбольницы опасного пациента поймали в Куйбышеве

сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске дешевле нанять Деда Мороза, чем стать им

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

Главным архитектором Новосибирской области стал чиновник из Череповца

сегодня 11:22 Политика 0 Коммент.

Тепло возвращается в дома замёрзших бердчан

сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирец выманил деньги у наивных пенсионеров в канун Нового Года

сегодня 10:16 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк получит вомбатов в обмен на медвежонка Ростика

сегодня 09:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирский справочник о жизни с ВИЧ теперь стал доступен в Google Play

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура отвоёвывает у мэрии квартиру для ребёнка-инвалида

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

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