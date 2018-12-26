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Известный новосибирский фотограф открыл персональную выставку в кинотеатре

Рубрика: афиша

26.12.2018 08:34

Фото со страницы Евгения Иванова в соцсети «Фейсбук»

Фотографии разных лет и фильмы в новой выставке в Новосибирске автор объединил общей темой – «Рождённый в оттепель».

Фотохудожник Евгений Иванов представил в кинозале «Синема» подборку своих лучших работ. Выставка стала частью проекта «Родом из Сибири». Его куратором выступил известный новосибирский художник Вячеслав Мизин, а сама экспозиция приурочена к юбилею самого фотомастера: в этом году Евгению Иванову исполнилось 60 лет. Он родился во времена «хрущёвской оттепели», творить начал во времена застоя, но уверен, что политический строй вовсе не является главным ограничителем творческой свободы.

«Работа фотографа в Сибири не столь ангажирована, как в столицах. И это даёт возможность для фотографического мифотворчества, когда фотограф создаёт иной новый визуальный ряд события, тем самым интерпретируя и даже видоизменяя само событие», – рассказал Евгений Иванов.

Работы на свою выставку Евгений Иванов подобрал очень разные, отражающие всю многогранность пристрастий и жанровых предпочтений автора: гости могут увидеть и репортажную съёмку, и фрагменты авторских фильмов, и фотографические циклы «Панорамы частной жизни ветеранов ВОВ» и «Анатомия балета», которые стали визитной карточкой фотохудожника.

Есть на выставке и фотографии последних лет, которые ещё не были представлены широкой публике – это такие проекты, как «Homodemonstraticus», «Апофеоз покоя», «Наш дом-2», «Сибирские масоны», «Вечные истины».

Напомним, в ноябре в Новосибирском краеведческом музее открылась выставка картин с лёгкими пейзажами.

Теги: искусство выставки

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