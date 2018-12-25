«Миша, давай по новой»: Локоть запустил свой блог на YouTube

кадр видео с ютуб-канала «МЭР_И_Я»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответит на вопросы горожан в прямом эфире.

Завтра, 26 декабря, с 14:00 до 14:30 на YouTube мэр Новосибирска Анатолий Локоть в прямом эфире представит свой канал «МЭР_И_Я» и ответит на вопросы горожан.

«С самого начала работы на посту мэра я уделяю большое внимание общению с горожанами. Для того, чтобы ближе познакомить новосибирцев с мэрией, показать рабочие процессы изнутри, поделиться информацией о том, какую поддержку можно получить от администрации города в простой и понятной форме, мы создали канал "МЭР_И_Я" на YouTube», – отметил Анатолий Локоть.

А пока на странице уже можно посмотреть первое видео.

Напомним, в декабре мэр Новосибирска Анатолий Локоть сравнил Новосибирск с театром.