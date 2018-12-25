9 баллов
-27
68.74 78.43
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

«Миша, давай по новой»: Локоть запустил свой блог на YouTube

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирский активист осудил «культ поклонения презервативу»

сегодня 17:19 Общество 0 Коммент.

После пожара в новосибирской больнице возбуждено уголовное дело

сегодня 16:27 Общество 0 Коммент.

Совет депутатов Новосибирска решит судьбу «второго тура»

сегодня 16:18 Политика 0 Коммент.

Театральный вагон запустили в новосибирском метро

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирские единороссы сменят руководство

сегодня 15:33 Политика 0 Коммент.

Тепло для новых потребителей: новосибирская СГК подключила больше объектов

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

Огромный гимнастический центр открыли в Новосибирске

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

ГЖИ обязала «Достойный сервис» обеспечить ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учёта тепла

сегодня 13:42 Общество 0 Коммент.

Дефицитный бюджет на 2019 год приняли депутаты Новосибирска

сегодня 12:37 Экономика 0 Коммент.

Сбежавшего из психбольницы опасного пациента поймали в Куйбышеве

сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске дешевле нанять Деда Мороза, чем стать им

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

Главным архитектором Новосибирской области стал чиновник из Череповца

сегодня 11:22 Политика 0 Коммент.

Тепло возвращается в дома замёрзших бердчан

сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирец выманил деньги у наивных пенсионеров в канун Нового Года

сегодня 10:16 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк получит вомбатов в обмен на медвежонка Ростика

сегодня 09:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирский справочник о жизни с ВИЧ теперь стал доступен в Google Play

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура отвоёвывает у мэрии квартиру для ребёнка-инвалида

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

«Миша, давай по новой»: Локоть запустил свой блог на YouTube

Рубрика: общество

25.12.2018 17:45

кадр видео с ютуб-канала «МЭР_И_Я»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответит на вопросы горожан в прямом эфире.

Завтра, 26 декабря, с 14:00 до 14:30 на YouTube мэр Новосибирска Анатолий Локоть в прямом эфире представит свой канал «МЭР_И_Я» и ответит на вопросы горожан.

«С самого начала работы на посту мэра я уделяю большое внимание общению с горожанами. Для того, чтобы ближе познакомить новосибирцев с мэрией, показать рабочие процессы изнутри, поделиться информацией о том, какую поддержку можно получить от администрации города в простой и понятной форме, мы создали канал "МЭР_И_Я" на YouTube», – отметил Анатолий Локоть.

А пока на странице уже можно посмотреть первое видео.

Напомним, в декабре мэр Новосибирска Анатолий Локоть сравнил Новосибирск с театром.

Теги: Мэрия Новосибирска Локоть Анатолий

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

«Миша, давай по новой»: Локоть запустил свой блог на YouTube

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирский активист осудил «культ поклонения презервативу»

сегодня 17:19 Общество 0 Коммент.

После пожара в новосибирской больнице возбуждено уголовное дело

сегодня 16:27 Общество 0 Коммент.

Совет депутатов Новосибирска решит судьбу «второго тура»

сегодня 16:18 Политика 0 Коммент.

Театральный вагон запустили в новосибирском метро

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирские единороссы сменят руководство

сегодня 15:33 Политика 0 Коммент.

Тепло для новых потребителей: новосибирская СГК подключила больше объектов

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

Огромный гимнастический центр открыли в Новосибирске

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

ГЖИ обязала «Достойный сервис» обеспечить ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учёта тепла

сегодня 13:42 Общество 0 Коммент.

Дефицитный бюджет на 2019 год приняли депутаты Новосибирска

сегодня 12:37 Экономика 0 Коммент.

Сбежавшего из психбольницы опасного пациента поймали в Куйбышеве

сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске дешевле нанять Деда Мороза, чем стать им

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

Главным архитектором Новосибирской области стал чиновник из Череповца

сегодня 11:22 Политика 0 Коммент.

Тепло возвращается в дома замёрзших бердчан

сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирец выманил деньги у наивных пенсионеров в канун Нового Года

сегодня 10:16 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк получит вомбатов в обмен на медвежонка Ростика

сегодня 09:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирский справочник о жизни с ВИЧ теперь стал доступен в Google Play

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура отвоёвывает у мэрии квартиру для ребёнка-инвалида

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.12.2018

Стоять будем

Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...

Читать далее
Image
08.10.2018

Сталин неприкаянный

К чему приведёт общественное обсуждение установки ска...

Читать далее
Image
31.08.2018

Чуть-чуть до 90

Новосибирский «Горводоканал» провёл традиционный ежегодный конкур...

Читать далее
Image
22.06.2018

Новосибирску 125

Город с размахом отметит юбилей

Читать далее
Image
22.06.2018

Наказы, пенсии и бюджет

Что стало темой дня на 27-й сессии Совета депута...

Читать далее
Image
26.05.2018

У города есть решение

Что стало темой дня на двадцать шестой сессии Совет...

Читать далее

Новости по теме

Совет депутатов Новосибирска решит судьбу «второго тура» сегодня 16:18 Дефицитный бюджет на 2019 год приняли депутаты Новосибирска сегодня 12:37

Популярное

Image

Мальчик замёрз насмерть по дороге из школы в Новокузнецке

Image

Испуганные дети выпрыгнули из окна загоревшегося дома в Новосибир...

Image

Томские врачи ювелирно вынули из бронха ребёнка пельмень

Image

Тёплый пол чуть не погубил шесть человек в Новосибирске

Image

Запертого в машине ребёнка вызволили новосибирские спасатели

Image

Аномальные морозы до -40 градусов идут в Новосибирск

Image

Новосибирцы замёрзли в застрявшей на путях электричке

Image

Человек с глазуньей на ботинках удивил пассажиров новосибирского ...

Image

Новосибирский суд арестовал основателя САХО

Image

Новосибирская опера теряет голос

Image

В МЧС назвали причину пожара с выпрыгнувшими из окна детьми

Image

Следователи проверяют новосибирскую психбольницу, откуда сбежал «...

Image

Выпрыгнувших из окна горящего дома детей лечат в новосибирской бо...