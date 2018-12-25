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Новосибирец выманил деньги у наивных пенсионеров в канун Нового Года

Рубрика: проиcшествия

25.12.2018 10:16

ФОТО С САЙТА 22.МВД.РФ

В Новосибирске мужчина предстанет перед судом за преступления почти годичной давности – его жертвами были исключительно пожилые люди.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, 37-летний житель Железнодорожного района обвиняется в серии мошенничеств. В период с декабря 2017 года по март 2018, он обманул 16 людей возраста от 69 до 94 лет. Общий ущерб составил свыше 430 тысяч рублей.

Мужчина действовал по классической схеме: звонил незнакомым людям и говорил, что их родственник якобы попал в беду и ему срочно нужны деньги.

«После этого мужчина договаривался о месте и времени встречи с потерпевшим, приходил по указанному адресу и забирал денежные средства, обещая, что с "родственником" всё будет в порядке», – отметили в пресс-службе МВД.

На данный момент обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд, после которого пенсионерам, возможно, вернут деньги.

Напомним, в июле в Новосибирске суд вынес приговор мошенникам, которые похитили деньги, выделяемые мэрией на питание детей льготных категорий, — сумма превысила 2,5 миллиона рублей.

Теги: пенсионеры мошенничество Новый год деньги МВД

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сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирец выманил деньги у наивных пенсионеров в канун Нового Года

сегодня 10:16 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский справочник о жизни с ВИЧ теперь стал доступен в Google Play

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура отвоёвывает у мэрии квартиру для ребёнка-инвалида

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:45 Общество 0 Коммент.

Ледовые скульпторы сразятся в новосибирском «театральном» конкурсе

вчера 17:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске МЧМ по хоккею пройдёт при поддержке федерального центра

вчера 17:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы оказались самыми ярыми любителями мандаринов

вчера 16:43 Общество 0 Коммент.

Самолёт из Новосибирска вернулся в аэропорт из-за неисправности

вчера 16:23 Хроника 0 Коммент.

Суровые холода задержатся на неделю в Новосибирске

вчера 16:18 Общество 0 Коммент.

Морозы могли помешать новосибирским депутатам ограничить мэра двумя сроками

вчера 15:48 Политика 0 Коммент.

Погибшими в огне женщиной с ребёнком занялись новосибирские следователи

вчера 15:30 Хроника 0 Коммент.

Деды Морозы на велосипедах прокатились в центре Новосибирска

вчера 14:48 Общество 0 Коммент.

Грабитель с ножом напал на пожилую сибирячку в лифте

вчера 14:45 Хроника 0 Коммент.

«Хоть борщом кормите»: новосибирцы продают обезьян на «Авито»

вчера 14:15 Общество 0 Коммент.

Премьера фильма «Доктор Кто: Решение» пройдёт в первую январскую ночь в Новосибирске

вчера 13:08 Афиша 0 Коммент.

Женщина с маленьким ребёнком погибли при пожаре в Новосибирской области

вчера 13:04 Хроника 0 Коммент.

Активисты попросили Травникова сделать презервативы бесплатными

вчера 12:46 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:15 Хроника 0 Коммент.

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