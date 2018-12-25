Новосибирец выманил деньги у наивных пенсионеров в канун Нового Года

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В Новосибирске мужчина предстанет перед судом за преступления почти годичной давности – его жертвами были исключительно пожилые люди.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, 37-летний житель Железнодорожного района обвиняется в серии мошенничеств. В период с декабря 2017 года по март 2018, он обманул 16 людей возраста от 69 до 94 лет. Общий ущерб составил свыше 430 тысяч рублей.

Мужчина действовал по классической схеме: звонил незнакомым людям и говорил, что их родственник якобы попал в беду и ему срочно нужны деньги.

«После этого мужчина договаривался о месте и времени встречи с потерпевшим, приходил по указанному адресу и забирал денежные средства, обещая, что с "родственником" всё будет в порядке», – отметили в пресс-службе МВД.

На данный момент обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд, после которого пенсионерам, возможно, вернут деньги.

Напомним, в июле в Новосибирске суд вынес приговор мошенникам, которые похитили деньги, выделяемые мэрией на питание детей льготных категорий, — сумма превысила 2,5 миллиона рублей.