Новосибирец выманил деньги у наивных пенсионеров в канун Нового Года

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Новосибирец выманил деньги у наивных пенсионеров в канун Нового ГодаРубрика: проиcшествия
25.12.2018 10:16
ФОТО С САЙТА 22.МВД.РФ
В Новосибирске мужчина предстанет перед судом за преступления почти годичной давности – его жертвами были исключительно пожилые люди.
Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, 37-летний житель Железнодорожного района обвиняется в серии мошенничеств. В период с декабря 2017 года по март 2018, он обманул 16 людей возраста от 69 до 94 лет. Общий ущерб составил свыше 430 тысяч рублей.
Мужчина действовал по классической схеме: звонил незнакомым людям и говорил, что их родственник якобы попал в беду и ему срочно нужны деньги.
«После этого мужчина договаривался о месте и времени встречи с потерпевшим, приходил по указанному адресу и забирал денежные средства, обещая, что с "родственником" всё будет в порядке», – отметили в пресс-службе МВД.
На данный момент обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд, после которого пенсионерам, возможно, вернут деньги.
Напомним, в июле в Новосибирске суд вынес приговор мошенникам, которые похитили деньги, выделяемые мэрией на питание детей льготных категорий, — сумма превысила 2,5 миллиона рублей.
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