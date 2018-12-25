Новосибирские единороссы сменят руководство

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Нового секретаря и обновлённый состав руководящих органов новосибирского регионального отделения партии “Единая Россия” выберут на партийной конференции.

Региональный политсовет партии «Единая Россия» сегодня принял решение о созыве 29 января 2019 года конференции регионального отделения партии. На неё будет вынесен вопрос о досрочном прекращении полномочий секретаря, политсовета и президиума политсовета областного отделения организации.

Сейчас должность секретаря новосибирского регионального отделения партии занимает депутат Законодательного собрания Новосибирской области Валерий Ильенко. Он был избран на этот пост в 2014 году.

В состав президиума полисовета регионального отделения входят 25 человек, в том числе экс-губернатор Новосибирской области, член Совета Федерации Владимир Городецкий, экс-спикер регионального парламента Иван Мороз, председатель горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев и другие видные члены партии.

В политсовет входят 75 человек. Также согласно принятому сегодня решению, предполагается, что численность президиума и политсовета будет увеличена соответственно до 35 и 85 человек. Но такую структуру еще должен утвердить президиум Генерального совета партии «Единая Россия».

Напомним, в декабре ушедшему в отставку министру промышленности НСО нашли замену.