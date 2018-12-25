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Новосибирские единороссы сменят руководство

Рубрика: политика

25.12.2018 15:33

фото с сайта er.ru

Нового секретаря и обновлённый состав руководящих органов новосибирского регионального отделения партии “Единая Россия” выберут на партийной конференции.

Региональный политсовет партии «Единая Россия» сегодня принял решение о созыве 29 января 2019 года конференции регионального отделения партии. На неё будет вынесен вопрос о досрочном прекращении полномочий секретаря, политсовета и президиума политсовета областного отделения организации.

Сейчас должность секретаря новосибирского регионального отделения партии занимает депутат Законодательного собрания Новосибирской области Валерий Ильенко. Он был избран на этот пост в 2014 году.

В состав президиума полисовета регионального отделения входят 25 человек, в том числе экс-губернатор Новосибирской области, член Совета Федерации Владимир Городецкий, экс-спикер регионального парламента Иван Мороз, председатель горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев и другие видные члены партии.

В политсовет входят 75 человек. Также согласно принятому сегодня решению, предполагается, что численность президиума и политсовета будет увеличена соответственно до 35 и 85 человек. Но такую  структуру еще должен утвердить президиум Генерального совета партии «Единая Россия».

Напомним, в декабре ушедшему в отставку министру промышленности НСО нашли замену.

Теги: отставки и назначения политика Единая Россия

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Предложить новость

«Миша, давай по новой»: Локоть запустил свой блог на YouTube

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирский активист осудил «культ поклонения презервативу»

сегодня 17:19 Общество 0 Коммент.

После пожара в новосибирской больнице возбуждено уголовное дело

сегодня 16:27 Общество 0 Коммент.

Совет депутатов Новосибирска решит судьбу «второго тура»

сегодня 16:18 Политика 0 Коммент.

Театральный вагон запустили в новосибирском метро

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирские единороссы сменят руководство

сегодня 15:33 Политика 0 Коммент.

Тепло для новых потребителей: новосибирская СГК подключила больше объектов

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

Огромный гимнастический центр открыли в Новосибирске

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

ГЖИ обязала «Достойный сервис» обеспечить ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учёта тепла

сегодня 13:42 Общество 0 Коммент.

Дефицитный бюджет на 2019 год приняли депутаты Новосибирска

сегодня 12:37 Экономика 0 Коммент.

Сбежавшего из психбольницы опасного пациента поймали в Куйбышеве

сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске дешевле нанять Деда Мороза, чем стать им

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

Главным архитектором Новосибирской области стал чиновник из Череповца

сегодня 11:22 Политика 0 Коммент.

Тепло возвращается в дома замёрзших бердчан

сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирец выманил деньги у наивных пенсионеров в канун Нового Года

сегодня 10:16 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк получит вомбатов в обмен на медвежонка Ростика

сегодня 09:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирский справочник о жизни с ВИЧ теперь стал доступен в Google Play

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура отвоёвывает у мэрии квартиру для ребёнка-инвалида

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

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