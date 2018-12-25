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Новосибирские «оконные беглецы» остались без крова после страшного пожара

Рубрика: проиcшествия

25.12.2018 16:16

фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Женщина, чьи дети выпрыгнули из окна во время пожара в Новосибирске, просит помочь ей вещами – из-за ЧП семья осталась без крыши над головой в разгар морозов.

Неравнодушные новосибирцы в соцсетях призвали собирать вещи для Ольги Александровны, чья квартира почти полностью сгорела после пожара. Помощь требуется и её детям – семилетняя девочка и 11-летний мальчик выпрыгнули из окна, чтобы спастись от огня, и получили травмы.

Семья из трёх человек жила в съёмной квартире. После ЧП, которое произошло 20 декабря, от жилья осталась лишь одна комната. В ней и ночует женщина, пока дети проходят лечение в больнице. Но даже это помещение нуждается в серьёзном ремонте – по словам сибирячки, оно находится в плачевном состоянии. Вместе с сердобольными соседями Ольга Александровна делает ремонт и остро нуждается в стройматериалах.

«Люди привозят всё для ремонта, но пока этого не хватает. Нужны обои и шпаклёвка, очень много шпаклёвки. Сейчас везде меняем проводку. Делать ещё много, всё пахнет гарью, все стены этим ядом пропитаны», – рассказала журналисту Сиб.фм Ольга Александровна.

Детей должны выписать из больницы уже в пятницу. Как рассказала Ольга Александровна, после лечения девочка и мальчик отправятся в специальный центр помощи, где с ними будут работать психологи и врачи.

«Состояние ребятишек стабильное, но они получили шок. Дочке каждый день снятся страшные сны», – поделилась женщина.

Помимо строительных материалов, семья нуждается в зимней и весенней одежде. Размер необходимых женских вещей – 42-44, обуви – 37-38. Для девочки и мальчика одежда нужна с учётом того, что их рост – 140 и 150 сантиметров. Требуется также детская обувь 34 и 38 размеров. Кроме того, нужны сантехника и мебель.

Связаться с Ольгой Александровной можно по телефону: 8-913-905-34-52. 

Напомним, 20 декабря испуганные дети выпрыгнули из окна во время пожара в Ленинском районе.

Теги: благотворительность пожар дети

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Новосибирский активист осудил «культ поклонения презервативу»

сегодня 17:19 Общество 0 Коммент.

После пожара в новосибирской больнице возбуждено уголовное дело

сегодня 16:27 Общество 0 Коммент.

Совет депутатов Новосибирска решит судьбу «второго тура»

сегодня 16:18 Политика 0 Коммент.

Театральный вагон запустили в новосибирском метро

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирские единороссы сменят руководство

сегодня 15:33 Политика 0 Коммент.

Тепло для новых потребителей: новосибирская СГК подключила больше объектов

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

Огромный гимнастический центр открыли в Новосибирске

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

ГЖИ обязала «Достойный сервис» обеспечить ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учёта тепла

сегодня 13:42 Общество 0 Коммент.

Дефицитный бюджет на 2019 год приняли депутаты Новосибирска

сегодня 12:37 Экономика 0 Коммент.

Сбежавшего из психбольницы опасного пациента поймали в Куйбышеве

сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске дешевле нанять Деда Мороза, чем стать им

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

Главным архитектором Новосибирской области стал чиновник из Череповца

сегодня 11:22 Политика 0 Коммент.

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сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:16 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк получит вомбатов в обмен на медвежонка Ростика

сегодня 09:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирский справочник о жизни с ВИЧ теперь стал доступен в Google Play

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

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