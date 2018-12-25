Новосибирские «оконные беглецы» остались без крова после страшного пожара

фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Женщина, чьи дети выпрыгнули из окна во время пожара в Новосибирске, просит помочь ей вещами – из-за ЧП семья осталась без крыши над головой в разгар морозов.

Неравнодушные новосибирцы в соцсетях призвали собирать вещи для Ольги Александровны, чья квартира почти полностью сгорела после пожара. Помощь требуется и её детям – семилетняя девочка и 11-летний мальчик выпрыгнули из окна, чтобы спастись от огня, и получили травмы.

Семья из трёх человек жила в съёмной квартире. После ЧП, которое произошло 20 декабря, от жилья осталась лишь одна комната. В ней и ночует женщина, пока дети проходят лечение в больнице. Но даже это помещение нуждается в серьёзном ремонте – по словам сибирячки, оно находится в плачевном состоянии. Вместе с сердобольными соседями Ольга Александровна делает ремонт и остро нуждается в стройматериалах.

«Люди привозят всё для ремонта, но пока этого не хватает. Нужны обои и шпаклёвка, очень много шпаклёвки. Сейчас везде меняем проводку. Делать ещё много, всё пахнет гарью, все стены этим ядом пропитаны», – рассказала журналисту Сиб.фм Ольга Александровна.

Детей должны выписать из больницы уже в пятницу. Как рассказала Ольга Александровна, после лечения девочка и мальчик отправятся в специальный центр помощи, где с ними будут работать психологи и врачи.

«Состояние ребятишек стабильное, но они получили шок. Дочке каждый день снятся страшные сны», – поделилась женщина.

Помимо строительных материалов, семья нуждается в зимней и весенней одежде. Размер необходимых женских вещей – 42-44, обуви – 37-38. Для девочки и мальчика одежда нужна с учётом того, что их рост – 140 и 150 сантиметров. Требуется также детская обувь 34 и 38 размеров. Кроме того, нужны сантехника и мебель.

Связаться с Ольгой Александровной можно по телефону: 8-913-905-34-52.

Напомним, 20 декабря испуганные дети выпрыгнули из окна во время пожара в Ленинском районе.