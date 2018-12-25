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Новосибирский активист осудил «культ поклонения презервативу»

Рубрика: общество

25.12.2018 17:19

фото со страницы Ивана Квасницкого на Facebook

Общественник, известный акцией в центре Новосибирска против секс-просвета, обличил борцов со СПИДом и предложил предохраняться целомудрием.

Православный активист Иван Квасницкий заявил, что существующая борьба со СПИДом не ведёт к уменьшению заболеваемости. Ранее он выступил с акцией против секс-просвещения, выйдя с плакатом на площадь Ленина.

Своим мнением общественник поделился на своей странице в соцсети Facebook.

«Выходит, что рост заболевания СПИДом прямо пропорционален количеству вливаемых в борьбу с ним денег. Смотрите сами, заболеваемость параллельной болезнью – сифилисом, которая передается точно таким же способом – половым путем – неуклонно падает», – написал он в соцсети. 

В качестве иллюстрации активист привёл видео с YouTube-канала одного из платных кожно-венерологических диспансеров Москвы, где озвучивается статистика соответствующей заболеваемости.

Квасницкий также отметил, что для борьбы с опасной болезнью пропагандировать нужно не предохранение, а целомудрие.

«Средство защиты, которое предлагают, – «обожествлённый» презерватив (о великий и могучий), а не моногамность, целомудрие и порядочность в половых связях (это уже напоминает религиозный культ поклонения презервативу)», – считает активист.

Напомним, в декабре активисты попросили Травникова сделать презервативы бесплатными.

Теги: ВИЧ медицина общественники

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сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

Огромный гимнастический центр открыли в Новосибирске

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

ГЖИ обязала «Достойный сервис» обеспечить ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учёта тепла

сегодня 13:42 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:37 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

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