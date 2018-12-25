Новосибирский активист осудил «культ поклонения презервативу»

фото со страницы Ивана Квасницкого на Facebook

Общественник, известный акцией в центре Новосибирска против секс-просвета, обличил борцов со СПИДом и предложил предохраняться целомудрием.

Православный активист Иван Квасницкий заявил, что существующая борьба со СПИДом не ведёт к уменьшению заболеваемости. Ранее он выступил с акцией против секс-просвещения, выйдя с плакатом на площадь Ленина.

Своим мнением общественник поделился на своей странице в соцсети Facebook.

«Выходит, что рост заболевания СПИДом прямо пропорционален количеству вливаемых в борьбу с ним денег. Смотрите сами, заболеваемость параллельной болезнью – сифилисом, которая передается точно таким же способом – половым путем – неуклонно падает», – написал он в соцсети.

В качестве иллюстрации активист привёл видео с YouTube-канала одного из платных кожно-венерологических диспансеров Москвы, где озвучивается статистика соответствующей заболеваемости.

Квасницкий также отметил, что для борьбы с опасной болезнью пропагандировать нужно не предохранение, а целомудрие.

«Средство защиты, которое предлагают, – «обожествлённый» презерватив (о великий и могучий), а не моногамность, целомудрие и порядочность в половых связях (это уже напоминает религиозный культ поклонения презервативу)», – считает активист.

Напомним, в декабре активисты попросили Травникова сделать презервативы бесплатными.