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Новосибирский активист осудил «культ поклонения презервативу»Рубрика: общество
25.12.2018 17:19
фото со страницы Ивана Квасницкого на Facebook
Общественник, известный акцией в центре Новосибирска против секс-просвета, обличил борцов со СПИДом и предложил предохраняться целомудрием.
Православный активист Иван Квасницкий заявил, что существующая борьба со СПИДом не ведёт к уменьшению заболеваемости. Ранее он выступил с акцией против секс-просвещения, выйдя с плакатом на площадь Ленина.
Своим мнением общественник поделился на своей странице в соцсети Facebook.
«Выходит, что рост заболевания СПИДом прямо пропорционален количеству вливаемых в борьбу с ним денег. Смотрите сами, заболеваемость параллельной болезнью – сифилисом, которая передается точно таким же способом – половым путем – неуклонно падает», – написал он в соцсети.
В качестве иллюстрации активист привёл видео с YouTube-канала одного из платных кожно-венерологических диспансеров Москвы, где озвучивается статистика соответствующей заболеваемости.
Квасницкий также отметил, что для борьбы с опасной болезнью пропагандировать нужно не предохранение, а целомудрие.
«Средство защиты, которое предлагают, – «обожествлённый» презерватив (о великий и могучий), а не моногамность, целомудрие и порядочность в половых связях (это уже напоминает религиозный культ поклонения презервативу)», – считает активист.
Напомним, в декабре активисты попросили Травникова сделать презервативы бесплатными.
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