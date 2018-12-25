Новосибирский зоопарк получит вомбатов в обмен на медвежонка Ростика

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Новосибирский зоопарк будет единственным местом в России, где посетители смогут увидеть вомбатов; пару особей пришлют из Китая в обмен на медвежонка Ростика.

В декабре в город Циндао на востоке Китая из Новосибирска отправили белого медвежонка Ростика трёх лет, который родился и вырос в местном зоопарке. Согласно контракту обмена животными, весной в Новосибирск привезут пару вомбатов. Нигде кроме столицы Сибири зверьков увидеть не удастся – этих сумчатых нет ни в одном зоопарке России.

С января 2019 года зоопарк начнёт готовиться к приезду вомбатов.

«Эскизный проект павильона с уличным вольером есть, сейчас начинаем проектирование рабочего проекта, строительство начнём в ближайшее время. Надеюсь, что к весне мы построим уже и получим этих животных», – рассказал ТАСС директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило.

Возможно, из-за необычного внешнего вида и отсутствия боязни человека вомбаты полюбились пользователями соцсетей. Их фото часто используют в «мемах», а современный русский писатель Дмитрий Быков посвятил вомбату целую книгу – «Я вомбат».

Напомним, в декабре сразу несколько приматов в Новосибирском зоопарке стали родителями – в том числе и те, кто размножается редко.