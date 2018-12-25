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Новосибирский зоопарк получит вомбатов в обмен на медвежонка Ростика

Рубрика: общество

25.12.2018 09:56

фото с сайта pixabay.com

Новосибирский зоопарк будет единственным местом в России, где посетители смогут увидеть вомбатов; пару особей пришлют из Китая в обмен на медвежонка Ростика. 

В декабре в город Циндао на востоке Китая из Новосибирска отправили белого медвежонка Ростика трёх лет, который родился и вырос в местном зоопарке. Согласно контракту обмена животными, весной в Новосибирск привезут пару вомбатов. Нигде кроме столицы Сибири зверьков увидеть не удастся – этих сумчатых нет ни в одном зоопарке России.

С января 2019 года зоопарк начнёт готовиться к приезду вомбатов.

«Эскизный проект павильона с уличным вольером есть, сейчас начинаем проектирование рабочего проекта, строительство начнём в ближайшее время. Надеюсь, что к весне мы построим уже и получим этих животных», – рассказал ТАСС директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило.

Возможно, из-за необычного внешнего вида и отсутствия боязни человека вомбаты полюбились пользователями соцсетей. Их фото часто используют в «мемах», а современный русский писатель Дмитрий Быков посвятил вомбату целую книгу – «Я вомбат».

Напомним, в декабре сразу несколько приматов в Новосибирском зоопарке стали родителями – в том числе и те, кто размножается редко.

Теги: животные Новосибирский зоопарк

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Новосибирец выманил деньги у наивных пенсионеров в канун Нового Года

сегодня 10:16 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский справочник о жизни с ВИЧ теперь стал доступен в Google Play

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура отвоёвывает у мэрии квартиру для ребёнка-инвалида

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Радио «Городская волна» дарит вкусную пиццу с доставкой

вчера 17:45 Общество 0 Коммент.

Ледовые скульпторы сразятся в новосибирском «театральном» конкурсе

вчера 17:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске МЧМ по хоккею пройдёт при поддержке федерального центра

вчера 17:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы оказались самыми ярыми любителями мандаринов

вчера 16:43 Общество 0 Коммент.

Самолёт из Новосибирска вернулся в аэропорт из-за неисправности

вчера 16:23 Хроника 0 Коммент.

Суровые холода задержатся на неделю в Новосибирске

вчера 16:18 Общество 0 Коммент.

Морозы могли помешать новосибирским депутатам ограничить мэра двумя сроками

вчера 15:48 Политика 0 Коммент.

Погибшими в огне женщиной с ребёнком занялись новосибирские следователи

вчера 15:30 Хроника 0 Коммент.

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вчера 14:48 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:08 Афиша 0 Коммент.

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вчера 13:04 Хроника 0 Коммент.

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