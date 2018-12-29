Новосибирцам напомнили, как безопасно запускать салюты и петарды

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Рубрика: общество

31.12.2018 13:05

фото с сайта pixabay.com

В департаменте по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии Новосибирска рассказали, как безопасно использовать пиротехнические изделия.

Прежде всего, соответствующую продукцию следует покупать в специализированных магазинах. Также необходимо осмотреть упаковку товара – она не должна быть мятой и повреждённой – и проверить дату его изготовления.

«К каждому изделию должна быть приложена подробная инструкция на русском языке, в которой указаны способ применения, срок годности, условия хранения, информация о производителе и знак "Ростеста". Кроме того, продавец обязан предоставить для ознакомления товарно-сопроводительные документы, содержащие сведения по каждому наименованию товара, срок его действия, наименование изготовителя и поставщика и копию сертификата качества», – напомнили сотрудники департамента.

Специалисты также отмечают, что пиротехнические изделия должны храниться в сухом прохладном помещении в оригинальной упаковке. Если они отсырели, их нельзя сушить нагревательными приборами.

Чтобы точно знать, откуда полетят искры, необходимо внимательно прочитать инструкцию. Нельзя баловаться с пиротехническими изделиями, а также направлять их в сторону домов, людей и животных. Кроме того, опасно задерживать «взрывалку» с зажжённым фитилём в руке и наклоняться над ней, а к горящему фейерверку не нужно приближаться ближе, чем на 5-10 метров.

Опасные игрушки нельзя помещать в банки, бутылки и вёдра, носить их в карманах и разбирать, а также давать маленьким детям. Возле фейерверков запрещено курить и разводить огонь. Нельзя также бросать салюты и петарды в костёр и оставлять их без присмотра.

«Не пытайтесь проверить или поджечь фитиль пиротехнического изделия повторно — термическая реакция внутри него ещё может продолжаться. Если фитиль погас или прогорел, а изделие не сработало, то следует выждать не менее двух-трёх минут, подойти к нему и удостовериться в отсутствии тлеющих частей. Самое безопасное – залить не сработавшее изделие водой», – предостерегают специалисты.

После огненного зрелища специалисты советуют осмотреть территорию и очистить её от опасных элементов. Следует также помнить, что пиротехнику нельзя взрывать в помещении и в местах с массовым скоплением людей. Исключение – хлопушки и бенгальские огни.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону единой дежурно-диспетчерской службы – 051.

Напомним, в декабре стало известно расписание новогодних событий в Новосибирске.

Теги: безопасность праздники Новый год

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