Новосибирцу оторвало ногу после выпадения из автобуса

фото предоставила пресс-служба МВД по НСО

В Новосибирске мужчину госпитализировали с ампутацией части голени – на него наехал общественный транспорт.

Инцидент произошёл 24 декабря в 08:20 на левом берегу города. 44-летний водитель автобуса № 16 отъезжал от остановки «Площадь Труда», когда из салона выпал 60-летний пассажир. После этого транспорт наехал на мужчину.

Пострадавшего госпитализировали с ампутацией части голени.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», – сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Напомним, в декабре водитель рейсового автобуса «Новосибирск – Кемерово» оказался зажат в кабине.