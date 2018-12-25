Новосибирцу оторвало ногу после выпадения из автобуса

9 баллов
-27
68.74 78.43
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

«Миша, давай по новой»: Локоть запустил свой блог на YouTube

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирский активист осудил «культ поклонения презервативу»

сегодня 17:19 Общество 0 Коммент.

После пожара в новосибирской больнице возбуждено уголовное дело

сегодня 16:27 Общество 0 Коммент.

Совет депутатов Новосибирска решит судьбу «второго тура»

сегодня 16:18 Политика 0 Коммент.

Театральный вагон запустили в новосибирском метро

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирские единороссы сменят руководство

сегодня 15:33 Политика 0 Коммент.

Тепло для новых потребителей: новосибирская СГК подключила больше объектов

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

Огромный гимнастический центр открыли в Новосибирске

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

ГЖИ обязала «Достойный сервис» обеспечить ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учёта тепла

сегодня 13:42 Общество 0 Коммент.

Дефицитный бюджет на 2019 год приняли депутаты Новосибирска

сегодня 12:37 Экономика 0 Коммент.

Сбежавшего из психбольницы опасного пациента поймали в Куйбышеве

сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске дешевле нанять Деда Мороза, чем стать им

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

Главным архитектором Новосибирской области стал чиновник из Череповца

сегодня 11:22 Политика 0 Коммент.

Тепло возвращается в дома замёрзших бердчан

сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирец выманил деньги у наивных пенсионеров в канун Нового Года

сегодня 10:16 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк получит вомбатов в обмен на медвежонка Ростика

сегодня 09:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирский справочник о жизни с ВИЧ теперь стал доступен в Google Play

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура отвоёвывает у мэрии квартиру для ребёнка-инвалида

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирцу оторвало ногу после выпадения из автобуса

Рубрика: проиcшествия

25.12.2018 15:19

фото предоставила пресс-служба МВД по НСО

В Новосибирске мужчину госпитализировали с ампутацией части голени – на него наехал общественный транспорт.

Инцидент произошёл 24 декабря в 08:20 на левом берегу города. 44-летний водитель автобуса № 16 отъезжал от остановки «Площадь Труда», когда из салона выпал 60-летний пассажир. После этого транспорт наехал на мужчину.

Пострадавшего госпитализировали с ампутацией части голени.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», – сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Напомним, в декабре водитель рейсового автобуса «Новосибирск – Кемерово» оказался зажат в кабине.

Теги: происшествия общественный транспорт МВД

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

«Миша, давай по новой»: Локоть запустил свой блог на YouTube

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирский активист осудил «культ поклонения презервативу»

сегодня 17:19 Общество 0 Коммент.

После пожара в новосибирской больнице возбуждено уголовное дело

сегодня 16:27 Общество 0 Коммент.

Совет депутатов Новосибирска решит судьбу «второго тура»

сегодня 16:18 Политика 0 Коммент.

Театральный вагон запустили в новосибирском метро

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирские единороссы сменят руководство

сегодня 15:33 Политика 0 Коммент.

Тепло для новых потребителей: новосибирская СГК подключила больше объектов

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

Огромный гимнастический центр открыли в Новосибирске

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

ГЖИ обязала «Достойный сервис» обеспечить ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учёта тепла

сегодня 13:42 Общество 0 Коммент.

Дефицитный бюджет на 2019 год приняли депутаты Новосибирска

сегодня 12:37 Экономика 0 Коммент.

Сбежавшего из психбольницы опасного пациента поймали в Куйбышеве

сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске дешевле нанять Деда Мороза, чем стать им

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

Главным архитектором Новосибирской области стал чиновник из Череповца

сегодня 11:22 Политика 0 Коммент.

Тепло возвращается в дома замёрзших бердчан

сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирец выманил деньги у наивных пенсионеров в канун Нового Года

сегодня 10:16 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк получит вомбатов в обмен на медвежонка Ростика

сегодня 09:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирский справочник о жизни с ВИЧ теперь стал доступен в Google Play

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура отвоёвывает у мэрии квартиру для ребёнка-инвалида

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
07.12.2018

Городская электричка всё не едет

Что будет с амбициозным проект...

Читать далее
Image
19.02.2018

С чего начнётся новое метро: итоги опроса Сиб.фм

Как...

Читать далее
Image
05.07.2017

Почему в Париже работают, а в Бордо - живут

Как Бордо из г...

Читать далее
Image
05.12.2016

Территория оптимистов

Как живёт и развивается микрорайон Дивногорский

Читать далее
Image
16.06.2016

Умный по определению

Каким видят Новосибирск будущего учёные и чиновники...

Читать далее
Image
05.05.2016

Маршрутные войны

Страх и ненависть в пассажирских перевозках Новосибирска...

Читать далее

Новости по теме

Замерзающих школьников спасли инспекторы ГИБДД под Новосибирском сегодня 17:03 Сбежавшего из психбольницы опасного пациента поймали в Куйбышеве сегодня 12:00 Новосибирец выманил деньги у наивных пенсионеров в канун Нового Года сегодня 10:16

Популярное

Image

Мальчик замёрз насмерть по дороге из школы в Новокузнецке

Image

Испуганные дети выпрыгнули из окна загоревшегося дома в Новосибир...

Image

Томские врачи ювелирно вынули из бронха ребёнка пельмень

Image

Тёплый пол чуть не погубил шесть человек в Новосибирске

Image

Запертого в машине ребёнка вызволили новосибирские спасатели

Image

Аномальные морозы до -40 градусов идут в Новосибирск

Image

Новосибирцы замёрзли в застрявшей на путях электричке

Image

Человек с глазуньей на ботинках удивил пассажиров новосибирского ...

Image

Новосибирский суд арестовал основателя САХО

Image

Новосибирская опера теряет голос

Image

В МЧС назвали причину пожара с выпрыгнувшими из окна детьми

Image

Следователи проверяют новосибирскую психбольницу, откуда сбежал «...

Image

Выпрыгнувших из окна горящего дома детей лечат в новосибирской бо...