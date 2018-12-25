Новосибирцу оторвало ногу после выпадения из автобуса

Лента новостейПредложить новость
Тепло для новых потребителей: новосибирская СГК подключила больше объектов
Главным архитектором Новосибирской области стал чиновник из Череповца
Новосибирец выманил деньги у наивных пенсионеров в канун Нового Года
Новосибирский зоопарк получит вомбатов в обмен на медвежонка Ростика
Новосибирский справочник о жизни с ВИЧ теперь стал доступен в Google Play
Новосибирская прокуратура отвоёвывает у мэрии квартиру для ребёнка-инвалида
Новосибирцу оторвало ногу после выпадения из автобусаРубрика: проиcшествия
25.12.2018 15:19
фото предоставила пресс-служба МВД по НСО
В Новосибирске мужчину госпитализировали с ампутацией части голени – на него наехал общественный транспорт.
Инцидент произошёл 24 декабря в 08:20 на левом берегу города. 44-летний водитель автобуса № 16 отъезжал от остановки «Площадь Труда», когда из салона выпал 60-летний пассажир. После этого транспорт наехал на мужчину.
Пострадавшего госпитализировали с ампутацией части голени.
«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», – сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Напомним, в декабре водитель рейсового автобуса «Новосибирск – Кемерово» оказался зажат в кабине.
Комментарии
Лента новостей
Тепло для новых потребителей: новосибирская СГК подключила больше объектов
Главным архитектором Новосибирской области стал чиновник из Череповца
Новосибирец выманил деньги у наивных пенсионеров в канун Нового Года
Новосибирский зоопарк получит вомбатов в обмен на медвежонка Ростика
Новосибирский справочник о жизни с ВИЧ теперь стал доступен в Google Play
Новосибирская прокуратура отвоёвывает у мэрии квартиру для ребёнка-инвалида
Статьи по теме
Маршрутные войны
Страх и ненависть в пассажирских перевозках Новосибирска...
Новости по теме
Популярное