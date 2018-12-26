Новые скидки на проезд пообещали новосибирцам после праздников

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По двум новым маршрутам новосибирцы смогут ездить за половину стоимости – скидка начнёт действовать в новом году.

К проекту «Сетевая поездка» подключатся трамвайные маршруты № 3 «Молкомбинат – станция метро "Площадь Маркса"» и № 16 «Юго-Западный жилмассив – станция метро "Площадь Маркса"». Скидки на проезд на этих маршрутах будут действовать с 1 января по 1 июня 2019 года, сообщили в пресс-центре мэрии.

Сейчас, согласно проекту, в Новосибирске действует скидка 50 % при пересадке с метро на автобус № 29 и трамвай № 14 и обратно. Кроме того, при пересадке с одного транспортного средства МУП «Горэлектротранспорт» на другое – трамвай и троллейбус – пассажиры получают стопроцентную скидку. Эти льготы продолжат действовать в 2019 году.

Кроме того, с начала следующего года новосибирцам вернут скидки в один рубль по ЕТК.

Напомним, 1 декабря подорожала стоимость проезда в новосибирском транспорте.