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Огромный гимнастический центр открыли в Новосибирске

Рубрика: общество

25.12.2018 14:38

фото с сайта правительства НСО

В Новосибирске появился крупнейший в России центр для подготовки профессиональных гимнастов – в нём будут проходить не только тренировки, но и соревнования.

Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного открылся на улице Георгия Колонды 24 декабря. Комплекс можно назвать крупнейшим в стране – его общая площадь составляет 7,5 тысячи квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, спортивный центр включает в себя главный зал размером 96 на 42 метра, тренажёрный и хореографический залы, четыре раздевалки по 30 мест, медицинский и методический кабинеты, восстановительный центр, конференц-зал на 40 мест, а также кафетерий.

«Большой зал разделён на три условные зоны: соревновательную и две тренировочные, отдельно для мужчин и женщин. Трибуны комплекса рассчитаны на 405 зрителей. Предусмотрено, в случае необходимости, возведение временных мест для болельщиков», – рассказали в правительстве региона.

Центр строился с июля 2016 года. Сейчас его оснащают спортивно-технологическим оборудованием.

На базе комплекса уже создана спортивная школа. В 2019 году в неё планируется набрать около 300 учеников, а в 2020 – увеличить это число до 500.

Напомним, в июне в Новосибирске стартовало строительство крупнейшего за Уралом волейбольного центра.

Теги: спорт строительство

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Новосибирский активист осудил «культ поклонения презервативу»

сегодня 17:19 Общество 0 Коммент.

После пожара в новосибирской больнице возбуждено уголовное дело

сегодня 16:27 Общество 0 Коммент.

Совет депутатов Новосибирска решит судьбу «второго тура»

сегодня 16:18 Политика 0 Коммент.

Театральный вагон запустили в новосибирском метро

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирские единороссы сменят руководство

сегодня 15:33 Политика 0 Коммент.

Тепло для новых потребителей: новосибирская СГК подключила больше объектов

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

Огромный гимнастический центр открыли в Новосибирске

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

ГЖИ обязала «Достойный сервис» обеспечить ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учёта тепла

сегодня 13:42 Общество 0 Коммент.

Дефицитный бюджет на 2019 год приняли депутаты Новосибирска

сегодня 12:37 Экономика 0 Коммент.

Сбежавшего из психбольницы опасного пациента поймали в Куйбышеве

сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске дешевле нанять Деда Мороза, чем стать им

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

Главным архитектором Новосибирской области стал чиновник из Череповца

сегодня 11:22 Политика 0 Коммент.

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сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:16 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк получит вомбатов в обмен на медвежонка Ростика

сегодня 09:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирский справочник о жизни с ВИЧ теперь стал доступен в Google Play

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

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