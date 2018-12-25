Огромный гимнастический центр открыли в Новосибирске

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Огромный гимнастический центр открыли в НовосибирскеРубрика: общество
25.12.2018 14:38
фото с сайта правительства НСО
В Новосибирске появился крупнейший в России центр для подготовки профессиональных гимнастов – в нём будут проходить не только тренировки, но и соревнования.
Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного открылся на улице Георгия Колонды 24 декабря. Комплекс можно назвать крупнейшим в стране – его общая площадь составляет 7,5 тысячи квадратных метров.
Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, спортивный центр включает в себя главный зал размером 96 на 42 метра, тренажёрный и хореографический залы, четыре раздевалки по 30 мест, медицинский и методический кабинеты, восстановительный центр, конференц-зал на 40 мест, а также кафетерий.
«Большой зал разделён на три условные зоны: соревновательную и две тренировочные, отдельно для мужчин и женщин. Трибуны комплекса рассчитаны на 405 зрителей. Предусмотрено, в случае необходимости, возведение временных мест для болельщиков», – рассказали в правительстве региона.
Центр строился с июля 2016 года. Сейчас его оснащают спортивно-технологическим оборудованием.
На базе комплекса уже создана спортивная школа. В 2019 году в неё планируется набрать около 300 учеников, а в 2020 – увеличить это число до 500.
Напомним, в июне в Новосибирске стартовало строительство крупнейшего за Уралом волейбольного центра.
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