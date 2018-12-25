После пожара в новосибирской больнице возбуждено уголовное дело

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Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2 возобновила приём пациентов с полудня.

С момента пожара, который произошёл 23 декабря, в больнице оперативно проводились восстановительные работы, была произведена уборка в соответствии с СанПиН. По сообщению областного минздрава, больница функционирует в штатном режиме. Специалисты минздрава ещё проводят проверку по ЧП, по результатам которой будут приняты дальнейшие решения.

Тем временем следственный комитет уже завершил выяснение обстоятельств и возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» по факту пожара в ГКБ скорой медицинской помощи № 2, в результате которого погиб 34-летний пациент. В настоящее время следователи проводят допросы, назначены судебные экспертизы.

Напомним, во время пожара в больнице горела палата на третьем этаже, в отделении гнойной хирургии.