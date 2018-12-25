Сбежавшего из психбольницы опасного пациента поймали в Куйбышеве

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Сбежавшего из психбольницы опасного пациента поймали в КуйбышевеРубрика: проиcшествия
25.12.2018 12:00
фото предоставила пресс-служба МВД по НСО
Виктора Мошкова задержали при помощи Росгвардии спустя неделю после побега из новосибирской психиатрической больницы.
Сегодня, 25 декабря, в Куйбышеве сотрудники уголовного розыска НСО при силовой поддержке бойцов Росгварии задержали разыскиваемого социального опасного гражданина – Витора Мошкова. 17 декабря он сбежал из психиатрической больнице в Кировском районе Новосибирска.
«В мероприятиях по розыску гражданина были задействованы все подразделения уголовного розыска, а также наружные службы полиции Новосибирска и районов области. Были отработаны несколько мест возможного нахождения разыскиваемого», – сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Также там отметили, что Виктор Мошков скрывался в обычном частном доме.
Напомним, в декабре следователи начали проверять новосибирскую психбольницу, откуда сбежал «авторитет» Мошок.
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