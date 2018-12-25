Сибирских военных одели в валенки и тулупы из-за морозов

Лента новостейПредложить новость
Тепло для новых потребителей: новосибирская СГК подключила больше объектов
Главным архитектором Новосибирской области стал чиновник из Череповца
Новосибирец выманил деньги у наивных пенсионеров в канун Нового Года
Новосибирский зоопарк получит вомбатов в обмен на медвежонка Ростика
Новосибирский справочник о жизни с ВИЧ теперь стал доступен в Google Play
Новосибирская прокуратура отвоёвывает у мэрии квартиру для ребёнка-инвалида
Сибирских военных одели в валенки и тулупы из-за морозовРубрика: общество
25.12.2018 14:03
фото с сайта pixabay.com
Аномальные 40-градусные морозы в Сибири заставили командование 41-й общевойсковой армии изменить форму одежды караульных и время пребывания военнослужащих на открытом воздухе.
Сильные морозы установились в регионах Сибири с понедельника и не ослабнут до конца недели. В соединениях и воинских частях 41-й армии Центрального военного округа принят ряд мер для обеспечения безопасности военнослужащих. Так, караульные военных объектов несут службу на открытом воздухе один час вместо двух. Форменной одеждой временно стали тулупы, валенки, меховые рукавицы и балаклавы.
Занятия для военнослужащих по максимуму перенесены с полигонов в учебные классы, спортзалы и приказарменную учебно-материальную базу. Изучение вооружения, военной техники и отработка нормативов боевой подготовки ведётся в штатном режиме.
На полевых объектах организованы пункты обогрева. В рацион личного состава включены сало, лук, чеснок и, конечно, горячий чай, сообщает пресс-служба ЦВО.
Напомним, в декабре МЧС дало советы, как избежать обморожения.
Комментарии
Лента новостей
Тепло для новых потребителей: новосибирская СГК подключила больше объектов
Главным архитектором Новосибирской области стал чиновник из Череповца
Новосибирец выманил деньги у наивных пенсионеров в канун Нового Года
Новосибирский зоопарк получит вомбатов в обмен на медвежонка Ростика
Новосибирский справочник о жизни с ВИЧ теперь стал доступен в Google Play
Новосибирская прокуратура отвоёвывает у мэрии квартиру для ребёнка-инвалида
Статьи по теме
Стоять будем
Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...
Сама приплыла
Восемь версий потопа на Алтае, высказанных в прессе и блогах...
Новости по теме
Популярное