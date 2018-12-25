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Сибирских военных одели в валенки и тулупы из-за морозов

Рубрика: общество

25.12.2018 14:03

фото с сайта pixabay.com

Аномальные 40-градусные морозы в Сибири заставили командование 41-й общевойсковой армии изменить форму одежды караульных и время пребывания военнослужащих на открытом воздухе.

Сильные морозы установились в регионах Сибири с понедельника и не ослабнут до конца недели. В соединениях и воинских частях 41-й армии Центрального военного округа принят ряд мер для обеспечения безопасности военнослужащих. Так, караульные военных объектов несут службу на открытом воздухе один час вместо двух. Форменной одеждой временно стали тулупы, валенки, меховые рукавицы и балаклавы.

Занятия для военнослужащих по максимуму перенесены с полигонов в учебные классы, спортзалы и приказарменную учебно-материальную базу. Изучение вооружения, военной техники и отработка нормативов боевой подготовки ведётся в штатном режиме.

На полевых объектах организованы пункты обогрева. В рацион личного состава включены сало, лук, чеснок и, конечно, горячий чай, сообщает пресс-служба ЦВО.

Напомним, в декабре МЧС дало советы, как избежать обморожения.

Теги: погода военные ЦВО

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Тепло для новых потребителей: новосибирская СГК подключила больше объектов

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

Огромный гимнастический центр открыли в Новосибирске

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:42 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:37 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:56 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

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