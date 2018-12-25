Совет депутатов Новосибирска решит судьбу «второго тура»

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «МОЛОДЁЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НСО»

На общественных слушаниях участники пришли к выводу, что возвращение второго тура в выборах мэра Новосибирска не противоречит закону.

Сегодня, 25 декабря, состоялись общественные слушания, на которых представители общественных и политических организаций обсудили вопрос о внесении поправки в порядок выбора главы города.

На данный момент пост мэра достаётся кандидату, набравшему относительное большинство голосов. Согласно же представленному проекту поправки, если ни один из кандидатов не набирает более 50 % голосов избирателей, то проводится второй тур выборов.

Внести поправку в устав города предложили активисты партии «Яблоко» в октябре этого года совместно с руководителем общественного движения «Гражданский патруль» Ростиславом Антоновым.

«Введение второго тура приведёт к большему интересу к выборам мэра со стороны избирателей, т.к. вероятность победы альтернативных лидирующему кандидату претендентов повышается», – говорится в тексте их обращения.

В качестве экспертов в данном вопросе мэрия и горсовет пригласили декана факультета государственного сектора НГУЭУ Андрея Макарцева и доцента НГАСУ Олега Шерстобоева. Они сошлись на мнении, что «данная инициатива не противоречит законодательству Российской Федерации и Новосибирска в частности».

От себя Андрей Макарцев добавил, что введение второго тура приведёт к излишним затратам, а Олег Шерстобоев назвал необходимость во втором туре «сомнительной».

Большинство представителей общественности, присутствующих на слушании, не согласились с экспертами. Так, публицист Ольга Лесневская считает, что главный аргумент против возвращения второго тура – его дороговизна – на самом деле лишь манипуляция и попытка власти создать для себя «удобную среду». А общественник Евгений Митрофанов напомнил, какой была риторика мэра Анатолия Локтя до того, как он занял свою должность.

«Сомнительная экономия в девять миллионов на фоне 30-миллиардного бюджета Новосибирска… и поэтому резонно звучат подозрения: кто-то пытается сделать для себя удобные правила. Это стратегически неверно, теряется чувство ответственности из-за конъюнктуры. Кому выгодно провоцировать недовольство большинства жителей Новосибирска?» – заявлял Анатолий Локоть в 2013 году на публичных слушаниях по отмене второго тура голосования.

В 2018 году Анатолий Локоть уже избегает отвечать прямо, нужен ли второй тур.

«Вопрос о втором туре, возможно, для кого-то и является важным, но для меня важный вопрос – автобусы. Сегодня важнее транспорта нет ничего, мы заканчиваем сейчас федеральную программу. А дальше – подготовка к зиме: как система теплоснабжения работать будет? Для меня актуальнее этого сейчас вопросов нет», – заявил мэр в октябре.

После окончания открытого обсуждения заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Юрий Зарубин огласил итоги общественных слушаний:

«Считать слушания состоявшимися, проект решения не противоречит законодательству РФ, законодательству Новосибирской области и рекомендуется к рассмотрению депутатов города Новосибирска».

Напомним, в октябре Анатолий Локоть заявил, что проведение второго тура выборов мэра обойдётся городу в 100 миллионов рублей.