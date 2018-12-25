Театральный вагон запустили в новосибирском метро

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Театральный вагон запустили в новосибирском метроРубрика: общество
25.12.2018 15:48
фото предоставил новосибирский метрополитен
Артисты театра провели небольшой концерт в новосибирском метрополитене в честь нового тематического вагона поезда.
На станции метрополитена «Площадь Гарина-Михайловского» состоялась последняя в этом году презентация тематического вагона, которая приурочена к наступающему Году театра. Представлять городские театры будет Новосибирский музыкальный театр, который отмечает свой 60-летний юбилей.
Выступая на презентации, министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников отметил, что Год театра в Новосибирске открывается достойно, и очень верно, что эта честь была предоставлена Музыкальному театру.
«Конечно, наш театр достоин быть представленным таким образом. Не только горожане увидят своих любимых артистов, но и сами наши артисты смогут сфотографироваться рядом со своими изображениями – это очень интересно: посмотреть на себя со стороны! Наш театр всегда дарит людям праздник и создаёт праздничное настроение. И замечательно, что всё это происходит под Новый год», – отметил директор-художественный руководитель Новосибирского музыкального театра, заслуженный артист РФ Леонид Кипнис.
Артисты театра провели небольшой концерт на платформе станции, им с удовольствием подпевали пассажиры. А желающих сфотографироваться с мушкетёрами и героями сказок было предостаточно.
Напомним, в декабре истории спортсменов-героев двора украсили поезд новосибирского метро.
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