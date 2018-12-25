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Театральный вагон запустили в новосибирском метро

Рубрика: общество

25.12.2018 15:48

фото предоставил новосибирский метрополитен

Артисты театра провели небольшой концерт в новосибирском метрополитене в честь нового тематического вагона поезда.

На станции метрополитена «Площадь Гарина-Михайловского» состоялась последняя в этом году презентация тематического вагона, которая приурочена к наступающему Году театра. Представлять городские театры будет Новосибирский музыкальный театр, который отмечает свой 60-летний юбилей.

Выступая на презентации, министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников отметил, что Год театра в Новосибирске открывается достойно, и очень верно, что эта честь была предоставлена Музыкальному театру.

«Конечно, наш театр достоин быть представленным таким образом. Не только горожане увидят своих любимых артистов, но и сами наши артисты смогут сфотографироваться рядом со своими изображениями – это очень интересно: посмотреть на себя со стороны! Наш театр всегда дарит людям праздник и создаёт праздничное настроение. И замечательно, что всё это происходит под Новый год», – отметил директор-художественный руководитель Новосибирского музыкального театра, заслуженный артист РФ Леонид Кипнис.

Артисты театра провели небольшой концерт на платформе станции, им с удовольствием подпевали пассажиры. А желающих сфотографироваться с мушкетёрами и героями сказок было предостаточно.

Напомним, в декабре истории спортсменов-героев двора украсили поезд новосибирского метро.

Теги: театр Новосибирский метрополитен

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Совет депутатов Новосибирска решит судьбу «второго тура»

сегодня 16:18 Политика 0 Коммент.

Театральный вагон запустили в новосибирском метро

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирские единороссы сменят руководство

сегодня 15:33 Политика 0 Коммент.

Тепло для новых потребителей: новосибирская СГК подключила больше объектов

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

Огромный гимнастический центр открыли в Новосибирске

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

ГЖИ обязала «Достойный сервис» обеспечить ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учёта тепла

сегодня 13:42 Общество 0 Коммент.

Дефицитный бюджет на 2019 год приняли депутаты Новосибирска

сегодня 12:37 Экономика 0 Коммент.

Сбежавшего из психбольницы опасного пациента поймали в Куйбышеве

сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске дешевле нанять Деда Мороза, чем стать им

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

Главным архитектором Новосибирской области стал чиновник из Череповца

сегодня 11:22 Политика 0 Коммент.

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сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:16 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирский справочник о жизни с ВИЧ теперь стал доступен в Google Play

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

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