Тепло для новых потребителей: новосибирская СГК подключила больше объектов

Энергетики новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании в 2018 году подключили к теплу больше 80 новых объектов, среди них 50 многоквартирных жилых домов, четыре школы, два детских сада, магазины, рестораны, административные здания и предприятия.

Теплосетевое подразделение СГК в Новосибирске продолжает выдавать документы на подключение к системе централизованного теплоснабжения городских новостроек. Специалисты СГК говорят, что декабрь – самый «ударный» месяц, поскольку застройщики активно вводят жильё в эксплуатацию. В работе ещё ряд заявок на выдачу актов о готовности к подключению.

Директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков отметил, что строительная отрасль остается главным драйвером развития энергокомплекса Новосибирска.

«Мы поздравляем коллег-строителей с наступающим Новым годом и желаем в 2019-м не снижать темпы ввода жилья и других объектов. А если серьёзно, стабильные объёмы строительства – это важный показатель здоровья экономики города. И, конечно, гарантия того, что работы у энергетиков будет прибавляться, без новых потребителей мы не останемся», – сказал Андрей Колмаков.

Вновь подключённая нагрузка за 2018 год составляет более 102 Гкал/ч.

Кроме этого, более 500 объектов в нынешнем году энергетики подключили к теплосетям СГК от замещённых котельных. В частности, к системе централизованного теплоснабжения присоединены 245 жилых домов, восемь школ, 19 больниц, 12 детских садов, ранее получавших тепло от локальных источников. Их суммарная подключённая нагрузка составила 232,5 Гкал/час.

Напомним, в декабре в преддверии серьёзного похолодания в Новосибирске СГК повысила температуру сетевой воды в городе.